Con le votazioni in corso per le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti e il controllo del Congresso in gioco, Maylea Ma, viceconsulente generale di 1inch, ha dichiarato di aspettarsi che le agenzie federali guidino la prossima fase della regolamentazione crypto.

Le elezioni potrebbero modificare il percorso del CLARITY Act, attualmente bloccato, ma Ma ha dichiarato che nei prossimi anni i “veri progressi” nella regolamentazione statunitense degli asset digitali arriveranno dalla Securities and Exchange Commission, dalla Commodity Futures Trading Commission e dal Tesoro degli Stati Uniti, più che dal Congresso.

Ma ha affermato che queste agenzie interagiscono sempre più con i progetti crypto. Tuttavia, il coinvolgimento delle agenzie non offre la stabilità che il settore sperava di ottenere attraverso una legge.

“L’obiettivo a lungo termine, ovviamente, resta una legge che non possa essere revocata ogni volta che cambia il governo”, ha dichiarato Ma.

Secondo Michael Ho, cofondatore di D3, il team dietro Doma Protocol, tale incertezza è rilevante anche per gli investitori istituzionali.

“Con il disegno di legge sulla struttura del mercato bloccato, la politica crypto statunitense continua a basarsi sulle indicazioni delle agenzie, che una futura amministrazione può revocare; questo tiene in attesa i capitali seri”, ha dichiarato Ho.

“Qualunque sia il risultato, saranno regole chiare sancite dalla legge a portare il capitale istituzionale negli asset reali tokenizzati.”

Ad agosto, la SEC ha proposto un quadro per la raccolta di capitali crypto, comprendente esenzioni per determinate offerte di token e un safe harbor dal trattamento come contratti di investimento. A settembre, ha inoltre aggiornato le indicazioni dello staff relative ai riacquisti di token, alle reti crypto e ai token che rappresentano ricevute di staking.

Nel frattempo, il 17 settembre, due giorni dopo che il Senato non è riuscito a portare avanti il CLARITY Act, la CFTC ha sottoposto alla Casa Bianca un piano normativo per il mercato crypto per la revisione.

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