Nelle prossime ore inizieremo a sapere se il Partito Repubblicano del presidente Donald Trump è riuscito a mantenere il controllo del Congresso degli Stati Uniti, determinando la sua capacità di portare avanti la propria agenda legislativa durante gli ultimi due anni del mandato.

Martedì gli americani si sono recati alle urne per le elezioni di metà mandato del 2026, con tutti i 435 seggi della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti e 35 seggi del Senato in palio.

I repubblicani controllano attualmente entrambe le camere del Congresso: detengono 53 seggi al Senato contro i 45 dei democratici e due di indipendenti che si riuniscono con loro, oltre a uno stretto vantaggio alla Camera. I democratici devono ottenere un guadagno netto di quattro seggi al Senato e tre alla Camera per assumere il controllo delle rispettive camere.

I risultati potrebbero influenzare il futuro della regolamentazione statunitense delle criptovalute, compreso il CLARITY Act, rimasto bloccato, e potrebbero intensificare il controllo sulle iniziative crypto di Trump se i democratici ottenessero il controllo di una delle due camere. La scorsa settimana Reuters ha riferito che i legislatori democratici stavano preparando un altro ciclo di indagini su potenziali conflitti di interesse riguardanti le attività della sua famiglia.

Aggiornamenti elettorali in diretta

Segui gli ultimi sviluppi nelle sfide al Congresso che attirano la spesa del settore crypto, i risultati elettorali e le reazioni dei mercati predittivi. Gli aggiornamenti sono presentati in ordine cronologico inverso.

Cointelegraph utilizza i dati sui risultati elettorali in diretta dell’Associated Press.

I super PAC crypto spendono milioni per influenzare il Congresso

Secondo Reuters, i gruppi del settore crypto hanno speso circa 176 milioni di dollari in oltre 100 sfide durante il ciclo elettorale del 2026.

Fairshake, sostenuto da Coinbase, Ripple e Andreessen Horowitz, ha guidato la spesa attraverso i super PAC affiliati Defend American Jobs e Protect Progress. All’inizio di ottobre, il gruppo ha annunciato il sostegno a 32 candidati uscenti alla Camera, tra cui 19 repubblicani e 13 democratici, tutti favorevoli al CLARITY Act nel 2025.

Tra gli altri gruppi allineati al settore crypto figurano il Digital Freedom Fund, sostenuto da Tyler e Cameron Winklevoss, i gemelli cofondatori dell’exchange crypto Gemini, e Fellowship PAC, che ha sostenuto candidati di entrambi i partiti.

Le principali sfide crypto da seguire

La dashboard elettorale della Blockchain Association individua 62 sfide prioritarie al Congresso, tra cui 18 gare per il Senato e 44 per la Camera, sulla base della competitività, delle posizioni dei candidati sulle criptovalute e della loro appartenenza alle commissioni che supervisionano la legislazione sugli asset digitali.

Senato dell’Ohio: Jon Husted contro Sherrod Brown

In Ohio, il senatore repubblicano Jon Husted affronta il democratico Sherrod Brown, critico di lunga data del settore crypto, in una sfida che ha attirato circa 63 milioni di dollari di spesa dal settore crypto. La cifra comprende circa 56 milioni di dollari da Fairshake e 7 milioni di dollari dal Digital Freedom Fund sostenuto dai Winklevoss; entrambi i gruppi hanno speso per sostenere Husted o opporsi a Brown.

Il gruppo di advocacy crypto Stand With Crypto descrive Brown come fortemente contrario alle criptovalute, citando 17 dichiarazioni e il suo voto del 2024 contro l’annullamento delle linee guida contabili della SEC sulla custodia delle criptovalute, SAB 121.

Brown è stato inoltre preso di mira dalla spesa del settore crypto nel 2024, quando l’affiliato di Fairshake Defend American Jobs ha speso più di 40 milioni di dollari per sostenere il repubblicano Bernie Moreno, che ha sconfitto Brown nelle elezioni del Senato di quell’anno.

Senato del Nebraska: Pete Ricketts contro Dan Osborn

Il senatore repubblicano Pete Ricketts affronta l’indipendente Dan Osborn in Nebraska, dove il comitato di azione politica crypto Fairshake aveva speso quasi 11 milioni di dollari per sostenere Ricketts, secondo un rapporto del 27 ottobre del Washington Examiner.

I dati di spesa più recenti mostrano che il super PAC crypto affiliato a Fairshake, Defend American Jobs, ha speso circa 13,5 milioni di dollari per opporsi a Osborn, secondo i dati della Federal Election Commission raccolti da Bankrolled al 3 novembre.

Ricketts, membro della Commissione bancaria del Senato, ha sostenuto leggi sulle criptovalute tra cui il CLARITY Act e il GENIUS Act. A maggio ha votato per portare il CLARITY Act fuori dalla commissione e a settembre ha sostenuto un voto procedurale del Senato senza successo sulla legge, secondo il gruppo di advocacy crypto Stand With Crypto.

Senato del Texas: Ken Paxton contro James Talarico

In Texas, il repubblicano Ken Paxton affronta il democratico James Talarico; il Digital Freedom Fund sostenuto dai Winklevoss appoggia Paxton, nonostante entrambi i candidati abbiano ricevuto una valutazione A dal gruppo di advocacy crypto Stand With Crypto.

Paxton ha chiesto l’approvazione del CLARITY Act, sostenendo che norme chiare siano necessarie per mantenere la competitività degli Stati Uniti negli asset digitali. In una dichiarazione di giugno, ha affermato che il Paese deve diventare la “capitale crypto del mondo” e sostenere l’innovazione e la crescita.

Anche Talarico ha chiesto norme chiare che proteggano i consumatori consentendo al contempo l’innovazione. In qualità di rappresentante dello Stato del Texas, nel 2025 ha inoltre votato per istituire una riserva strategica statale di Bitcoin, secondo i documenti legislativi citati da Stand With Crypto.

Senato del Wyoming: Harriet Hageman contro James Byrd

In Wyoming, la deputata repubblicana Harriet Hageman affronta il democratico James Byrd per il seggio lasciato vacante dalla senatrice Cynthia Lummis, una delle principali sostenitrici delle criptovalute che non si ricandida.

Lummis, che presiede la sottocommissione del Senato bancario sugli asset digitali, ha presentato il BITCOIN Act del 2025 per istituire una riserva strategica statunitense di Bitcoin e ha sostenuto il CLARITY Act e il GENIUS Act.

Anche Hageman ha sostenuto leggi sulle criptovalute, votando a favore dell’approvazione dei CLARITY e GENIUS Act nel 2025 e del disegno di legge sulla struttura del mercato FIT21 nel 2024. Ha inoltre co-sponsorizzato una legge volta a vietare alla Federal Reserve di emettere una valuta digitale della banca centrale, secondo Stand With Crypto. Il gruppo di advocacy non indica alcuna posizione documentata sulle criptovalute per Byrd.

Senato del Maine: Troy Jackson contro Susan Collins

La senatrice del Maine Susan Collins è stata una dei quattro repubblicani contrari all’avanzamento del CLARITY Act a settembre, esprimendo preoccupazioni per il suo impatto sui depositi bancari. Ora affronta il democratico Troy Jackson per difendere il suo seggio.

A differenza di Collins, Jackson ha espresso sostegno a una legislazione chiara sulle criptovalute in vista delle elezioni. Secondo Stand with Crypto, che valuta Jackson come “molto favorevole alle crypto”, ha chiesto di porre fine al de-banking delle “attività crypto legittime e garantire agli americani il diritto all’autocustodia degli asset digitali”.

Questa è una notizia in aggiornamento e ulteriori informazioni saranno aggiunte non appena saranno disponibili.

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