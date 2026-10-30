Il token RUNE di THORChain è salito di oltre il 13% venerdì, dopo che Binance ha confermato un hack da 6,3 miliardi di dollari.

RUNE è salito a 0,67 dollari al momento della stesura, da un minimo locale di 0,59 dollari alle 00:20 UTC, secondo i dati di TradingView data.

L’investigatore on-chain ZachXBT ha riferito venerdì che i fondi sottratti a Binance e quelli dell’hack di Bitget di settembre erano transitati attraverso THORChain prima di essere riuniti allo stesso indirizzo Ethereum.

ZachXBT ha affermato che l’attacco a Bitget era stato attribuito a TraderTraitor, collegato alla Corea del Nord. Anche TRM Labs e Chainalysis hanno collegato l’hack di Binance al gruppo.

THORChain consente agli utenti di scambiare asset tra blockchain. In precedenza, hacker nordcoreani avevano usato il protocollo per riciclare fondi sottratti nell’hack da 1,4 miliardi di dollari ai danni di Bybit, avvenuto nel febbraio 2025. Il protocollo è stato usato anche per trasferire fondi sottratti nell’ hack da 388 milioni di dollari ai danni di Bitget.

Dopo l’exploit di Bitget, la CEO Gracy Chen ha chiesto a THORChain di bloccare gli indirizzi dell’attaccante, affermando: «La decentralizzazione è un principio di progettazione, non uno scudo per facilitare il trasferimento di fondi notoriamente rubati».

THORChain ha respinto la richiesta, affermando di non avere alcun meccanismo per bloccare singoli swap. Ha dichiarato che gli operatori dei nodi possono sospendere il trading per un’intera blockchain o sull’intera rete per affrontare i rischi per la sicurezza.

L’hack di Bybit ha inoltre diviso i contributori, dopo che lo sviluppatore principale Pluto ha annunciato il suo abbandono in seguito all’annullamento di una sospensione del trading di Ether. Il validatore TCB ha minacciato di andarsene se il protocollo non avesse smesso di elaborare fondi collegati alla Corea del Nord.

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