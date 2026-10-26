La venture di stablecoin Anchorpoint, sostenuta da Standard Chartered, adotterà un approccio cauto nell’offrire agli utenti retail la propria stablecoin ancorata al dollaro di Hong Kong e non ha voluto confermare una data di lancio dopo che la rivale HSBC ha lanciato RedCoin, secondo il South China Morning Post.

La venture ha lanciato il suo prodotto di stablecoin istituzionale ad agosto e in precedenza aveva indicato che un’offerta retail avrebbe potuto arrivare già entro la fine del 2026.

Il CEO di Anchorpoint, Dominic Maffei, non ha voluto confermare questa tempistica durante una conferenza stampa venerdì, affermando che la società avrebbe adottato un approccio prudente.

«Riteniamo importante sviluppare il mercato in modo sostenibile e nel lungo periodo», ha dichiarato Maffei, aggiungendo che affrettare il lancio «non ha senso».

L’aggiornamento arriva dopo che HSBC ha lanciato RedCoin, ancorata al dollaro di Hong Kong, venerdì per i 3,3 milioni di utenti della sua app PayMe.

Anchorpoint è nata da una partnership tra Standard Chartered, Animoca Brands e il fornitore di telecomunicazioni HKT, annunciata nel febbraio 2025 dopo la loro partecipazione congiunta al sandbox di Hong Kong per gli emittenti di stablecoin nel luglio 2024.

Il ruolo di Animoca è apportare alla venture la propria esperienza nella blockchain e la propria rete nel settore, contribuendo a sviluppare usi della stablecoin nell’intero ecosistema Web3.

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