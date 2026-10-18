Gli afflussi di XRP sugli exchange hanno raggiunto i massimi da sette mesi, con oltre 6 miliardi di token depositati negli ultimi 30 giorni.





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Gli afflussi di XRP sugli exchange su base mobile di 30 giorni hanno raggiunto i 6 miliardi il 19 ottobre, il valore più alto da sette mesi.

La media mobile a 90 giorni dei deflussi delle whale è scesa a 49,7 milioni di dollari, il livello più basso degli ultimi cinque anni, mentre gli analisti rilevano uno scarso interesse per la coppia XRP/USDT.

Il rapporto tra profitti e perdite realizzati è diminuito del 41% a ottobre, mentre tornano condizioni di trading all’interno di un intervallo.





Interesse delle whale per XRP assente mentre gli afflussi sugli exchange aumentano: analisi





Una nuova ricerca della piattaforma di analisi on-chain CryptoQuant rivela che, su base mobile di 30 giorni, gli afflussi di XRP sugli exchange sono ai livelli più alti da marzo.





Nei 30 giorni fino al 19 ottobre, gli afflussi hanno totalizzato 6,05 miliardi di XRP e sono raddoppiati da metà agosto. In questo periodo, XRP/USD è aumentato da circa 1 dollaro fino a un massimo di 1,70 dollari, prima di correggere agli attuali livelli di circa 1,30 dollari.





«L’aumento degli afflussi totali a oltre 6 miliardi di XRP, che ha raggiunto il massimo da sette mesi, segnala un chiaro spostamento del movimento dell’asset verso gli exchange. Ciò potrebbe riflettere una maggiore attività di trading e liquidità su queste piattaforme, oppure un aumento dei trasferimenti di XRP tra wallet ed exchange», ha commentato CryptoQuant.





Afflussi di XRP sugli exchange (screenshot). Fonte: CryptoQuant





Ulteriori analisi sugli outflow dagli exchange da parte delle whale mostrano che XRP sta «attirando sempre meno attenzione». CryptoQuant suggerisce che gli investitori con grandi volumi potrebbero attendere prezzi più vantaggiosi prima di aumentare la propria esposizione.





La media mobile a 90 giorni degli outflow delle whale ha raggiunto un massimo di 3,5 miliardi di dollari nel febbraio 2025, poco dopo il massimo storico di XRP a 3,40 dollari. Da allora, gli outflow delle whale sono diminuiti del 98,6% e la media mobile a 90 giorni si attesta attualmente a 49,7 milioni di dollari. Si tratta del valore più basso dall’ottobre 2021.





«Da una prospettiva di lungo periodo, ciò suggerisce che XRP potrebbe non disporre di un volume di acquisti senza il supporto delle whale», ha commentato CryptoQuant, riconoscendo al contempo la «notevole resilienza» di XRP durante il mercato ribassista delle criptovalute del 2026.





Uscite di XRP verso gli exchange da parte delle whale (screenshot). Fonte: CryptoQuant





L'andamento laterale del prezzo di Bitcoin riduce le prese di profitto





I dati on-chain confermano che anche gli investitori in Bitcoin hanno fatto un passo indietro a ottobre, mentre BTC/USD è stato scambiato in un intervallo compreso tra 80.000 e 87.000 dollari.





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Nell'ultimo bollettino Market Pulse pubblicato lunedì, la piattaforma di analisi crypto Glassnode ha riferito di una riduzione delle prese di profitto tra gli investitori in Bitcoin. Il rapporto tra profitti e perdite realizzati è sceso da 0,8 a 0,4, con una diminuzione del 50% nell'ultima settimana.





«Questo contrasto dimostra che l'attività di realizzazione dei profitti si è raffreddata rispetto alla realizzazione delle perdite on-chain, evidenziando una transizione verso un sentiment più contenuto e una minore spesa aggressiva da parte degli operatori di mercato», ha riassunto Glassnode.





Rapporto tra profitti e perdite realizzati di Bitcoin (screenshot). Fonte: Glassnode



