Il token nativo HYPE di Hyperliquid è sceso di quasi l’8% mercoledì, scambiato al di sotto del prezzo precedente alle dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sull’accesso degli Stati Uniti all’exchange.

I dati di CoinGecko mostravano HYPE (HYPE) a 58,14 dollari, circa il 40% al di sotto del massimo storico di 97,96 dollari del 23 settembre. Il token era scambiato intorno ai 62 dollari immediatamente prima delle dichiarazioni di Trump.

Il 19 agosto, Trump ha dichiarato che il presidente della Commodity Futures Trading Commission, Michael Selig, stava lavorando per portare Hyperliquid negli Stati Uniti. Il 29 ottobre, HYPE è salito verso il suo massimo storico dopo che Intercontinental Exchange, proprietaria del NYSE, ha dichiarato che avrebbe chiesto l’approvazione di futures perpetui basati su Hyperliquid e regolamentati, destinati ai trader retail statunitensi.

Hyperliquid è una piattaforma di trading decentralizzata e una blockchain layer-1, nota soprattutto per il suo exchange on-chain di futures perpetui.

HYPE è salito dai minimi di inizio 2026, vicini ai 20 dollari, fino al record di settembre, mentre Hyperliquid si espandeva in mercati oltre le criptovalute. Il suo aggiornamento HIP-3, attivo da ottobre 2025, consente a chi soddisfa i requisiti di staking di implementare mercati perpetui per un’ampia gamma di asset.

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I wallet collegati ad Abraxas Capital abbandonano Hyperliquid

Nel frattempo, l’account di analisi blockchain Lookonchain ha riferito che i wallet etichettati da Arkham come appartenenti ad Abraxas Capital hanno abbandonato Hyperliquid.

Lookonchain ha dichiarato che i wallet hanno venduto 219.081 HYPE, per un valore di circa 13,25 milioni di dollari, e poi acquistato 4.230 ETH, per un valore di 7,09 milioni di dollari.

Cointelegraph ha contattato Abraxas Capital per confermare l’attribuzione dei wallet e l’uscita riferita, ma non ha ricevuto risposta prima della pubblicazione.

Abraxas Capital Management è stata fondata nel 2002 e dal 2017 è specializzata in asset digitali. La società, con sede a Londra, è regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito.

Tether, colosso delle stablecoin, è un importante investitore nel fondo di punta Elysium di Abraxas, secondo i documenti giudiziari resi pubblici a luglio. Il cofondatore di Abraxas Fabio Frontini ha testimoniato che la partecipazione di Tether aveva raggiunto circa 800 milioni di dollari, pari a circa il 75% degli asset del fondo all’epoca.

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