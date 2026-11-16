Il CEO di Aster, Leonard Leung, ha dichiarato che il team sta indagando su una brusca oscillazione del suo token ASTER, dopo una sessione di trading volatile che ha spinto il prezzo sopra 0,71 dollari prima di farlo crollare nuovamente a 0,48 dollari in poco più di 15 minuti.

Leung ha attribuito la volatilità alle liquidazioni di posizioni con leva elevata, che ha definito «probabilmente malevole», sebbene il team stesse ancora indagando sull’incidente.

Leung ha inoltre affermato che le operazioni di Aster funzionavano normalmente e che l’episodio non era collegato agli accordi di market making di ASTER.

Successivamente il token è risalito intorno a 0,55 dollari, con un aumento del 4,5% nelle 24 ore precedenti, ma era ancora inferiore di circa il 22,5% al suo picco intraday.

Le oscillazioni si sono verificate insieme a un’intensa attività di trading sui derivati. CoinGlass ha registrato circa 1,29 miliardi di dollari di volume sui futures di ASTER nell’arco di 24 ore, in aumento del 121% rispetto al giorno precedente, mentre il volume spot sulle 24 ore è stato di 118,3 milioni di dollari, in aumento del 67% rispetto al giorno precedente.

Nel frattempo, le liquidazioni monitorate hanno totalizzato circa 9,1 milioni di dollari, inclusi 5,97 milioni di dollari in posizioni long e 3,14 milioni di dollari in posizioni short.

ASTER è il token nativo di Aster, un exchange decentralizzato che offre il trading di futures perpetui con leva. Il token supporta la governance e le ricompense della community, mentre il protocollo utilizza una parte dei suoi ricavi per riacquistare ASTER.

Correlato: Bitcoin scende ai minimi di quattro mesi, vicino a 62.000 dollari, mentre la svendita di criptovalute si aggrava