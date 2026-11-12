L’offerta di stablecoin è diminuita di 14,2 miliardi di dollari in 30 giorni, il calo più consistente dal giugno 2022, secondo Glassnode.

Punti chiave:

L’offerta totale di stablecoin è diminuita di 14,2 miliardi di dollari nei 30 giorni fino al 9 novembre, il calo più consistente in 30 giorni dal giugno 2022.

Tether (USDT) viene scambiato leggermente al di sotto del suo ancoraggio al dollaro statunitense.

Il Coinbase Premium Index rimane negativo dopo essere sceso al livello più basso degli ultimi quattro anni alla fine di ottobre.

Il calo dell’offerta di stablecoin è il più marcato dal giugno 2022

La contrazione dell’offerta di stablecoin su base mobile di 30 giorni ha raggiunto questa settimana 14,2 miliardi di dollari, superando il calo di 9,5 miliardi di dollari registrato quando Bitcoin (BTC) è sceso al di sotto dei 58.000 dollari il 1° luglio. Segna inoltre il calo più pronunciato dal giugno 2022, quando l’offerta è diminuita di quasi 30 miliardi di dollari.

Dati selezionati sull’offerta di stablecoin. Fonte: Glassnode

La liquidità delle stablecoin è un indicatore chiave per valutare il sentiment del mercato delle criptovalute.

«Un’offerta in calo significa che i detentori stanno riscattando le stablecoin in cambio di dollari e ritirando quella liquidità dal mercato, lasciando meno carburante per un rally», ha commentato Glassnode.

USDT, la maggiore stablecoin per capitalizzazione di mercato, continua a essere scambiata leggermente al di sotto del suo ancoraggio a 1 dollaro, secondo i dati di TradingView. Glassnode attribuisce il fenomeno alla «stessa pressione» esercitata dagli investitori che stanno uscendo dal mercato delle stablecoin.

«Se la variazione a 30 giorni tornasse a crescere, sarebbe il primo segnale dell’afflusso di nuovo denaro», ha aggiunto.

Grafico a un giorno di USDT/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Il Coinbase Premium resta negativo dopo aver toccato i minimi degli ultimi quattro anni

Gli indicatori del mercato crypto continuano a segnalare un indebolimento della domanda, mentre Bitcoin viene scambiato vicino ai minimi di 11 settimane.

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Martedì, la piattaforma di analisi on-chain CryptoQuant ha riferito che il suo indicatore della domanda di Bitcoin è diminuito di 284.000 BTC in 30 giorni, segnando la flessione più marcata dal marzo 2025.

L’ indice Coinbase Premium, che misura la differenza tra il prezzo BTC/USD di Coinbase e il prezzo BTC/USDT di Binance, era ancora negativo mercoledì. L’indice è sceso a -0,27% il 29 ottobre, il livello più basso dal novembre 2022.

«Questo sconto insolitamente ampio suggerisce una domanda relativa più debole o una maggiore pressione di vendita su Coinbase, una piattaforma importante per l’attività di trading con sede negli Stati Uniti», ha scritto all’epoca l’analista collaboratore di CryptoQuant Amr Taha Amr Taha.

Indice del premio di Bitcoin su Coinbase. Fonte: CryptoQuant