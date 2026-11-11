Zcash scende sotto i 1.000 dollari per la prima volta da settembre

Zcash (ZEC) è sceso mercoledì a un minimo di due mesi di 962,85 dollari, un giorno dopo che Grayscale ha promesso 1 milione di dollari a organizzazioni non profit e progetti a sostegno della rete Zcash.

Alle 12:20 UTC di mercoledì, il calo del 13,5% di Zcash guidava le perdite su 24 ore tra le 100 maggiori criptovalute per capitalizzazione di mercato, mentre il ribasso sui sette giorni era del 24,5%. Il calo faceva parte di una più ampia svendita del mercato crypto, che nello stesso periodo ha portato Bitcoin (BTC) a perdere il 5,8% ed Ether (ETH) l’11,6%, secondo CoinGecko.

I prezzi delle criptovalute sono scesi ulteriormente martedì dopo che i prezzi al consumo negli Stati Uniti sono aumentati dello 0,4% a ottobre rispetto al mese precedente, superando la previsione dello 0,3% degli economisti.

Zcash consente agli utenti di inviare pagamenti schermati, mantenendo gli indirizzi del mittente e del destinatario e gli importi delle transazioni fuori dalla vista pubblica.

Zcash ha contribuito a trainare il rally di quest’anno delle criptovalute privacy, guadagnando il 138% nei 30 giorni fino al 7 settembre. Rimane la criptovaluta privacy con il maggiore valore di mercato, rappresentando circa il 60% dei 28 miliardi di dollari della categoria monitorata da CoinGecko. Il valore di mercato complessivo della categoria è sceso di circa il 7% in 24 ore.

ZEC era scambiato sopra i 1.370 dollari ancora venerdì, quando Zcash ha attivato l’aggiornamento NU7. L’aggiornamento ha ridotto da 75 a 25 secondi l’intervallo obiettivo tra i blocchi, accelerando le conferme delle transazioni. Ha inoltre reso non spendibili circa 12.224 ZEC detenuti nel pool privacy originale della rete.

Grayscale ha convertito il proprio Zcash Trust in un fondo negoziato in borsa (ETF) spot statunitense, che ha iniziato a essere scambiato sul NYSE Arca il 25 agosto. Secondo SoSoValue, il fondo ha registrato deflussi netti per circa 15 milioni di dollari a novembre fino a lunedì, dopo circa 46 milioni di dollari a ottobre.

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