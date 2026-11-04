Due token crypto legati al presidente degli Stati Uniti Donald Trump hanno guidato le perdite tra i primi 100 asset digitali mercoledì, dopo le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, sollevando interrogativi sul loro futuro mentre il più ampio mercato crypto registrava un rialzo.

Official Trump (TRUMP) ha perso il 17% in 24 ore, scendendo a 1,33 dollari, mentre World Liberty Financial (WLFI) è calato di oltre il 7%, a 0,047 dollari, secondo i dati di CoinMarketCap delle 17:32 UTC circa. TRUMP è la memecoin ufficiale del presidente, lanciata nel gennaio 2025, mentre WLFI è il token di governance di World Liberty Financial, un progetto di finanza decentralizzata (DeFi) sostenuto dalla famiglia Trump e lanciato nel 2024.

I ribassi hanno fatto seguito a un’ondata di vittorie democratiche, comprese sorprendenti vittorie in Texas, nelle elezioni di metà mandato di martedì, con il partito che ha sottratto ai repubblicani il controllo sia della Camera sia del Senato.

I risultati potrebbero non solo rendere più difficile per Trump portare avanti i suoi piani crypto, ma anche sottoporre a un maggiore controllo le attività crypto della sua famiglia. Secondo gli analisti, le perdite sollevano inoltre interrogativi sulla possibilità che il solo sentimento politico possa alimentare la domanda di token legati a Trump.

I token politici arretrano mentre Bitcoin ed Ether salgono

Bitcoin (BTC) è salito di oltre il 4% in 24 ore, raggiungendo circa 80.500 dollari, mentre Ether (ETH) è aumentato del 6%, a 2.433 dollari, secondo i dati di CoinMarketCap. Anche altre principali criptovalute hanno registrato rialzi: BNB è salita del 3%, XRP del 2,6% e Solana (SOL) del 2,5%. Il mercato crypto complessivo è aumentato del 3,4%, raggiungendo 2.690.000.000.000 dollari.

Nel frattempo, le perdite si sono estese ad altri token legati alla famiglia Trump, come la memecoin MELANIA, associata alla first lady Melania Trump. MELANIA ha perso quasi il 13% in 24 ore, scendendo a circa 0,066 dollari.

Anche un token separato che prende il nome dal vicepresidente JD Vance (VANCE) è calato di quasi il 12%, sebbene non abbia alcun collegamento ufficiale confermato con il vicepresidente.

Le perdite si sono riflesse anche nel più ampio mercato delle memecoin politiche: la capitalizzazione di mercato complessiva del settore è diminuita di oltre il 16% nella giornata, a 477 milioni di dollari. I volumi di scambio sono aumentati del 123%, raggiungendo 437 milioni di dollari, secondo i dati di CoinMarketCap.

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Una divergenza crescente solleva interrogativi persistenti

Benjamin Sarquis Peillard, fondatore e CEO di Cap, una piattaforma DeFi focalizzata sui rendimenti delle stablecoin, ha dichiarato a Cointelegraph che gli investitori sembrano trattare i token legati alla politica in modo diverso dalle altre criptovalute.

«Bitcoin e altri asset consolidati rispondono a una combinazione di liquidità, flussi istituzionali e condizioni macroeconomiche, mentre i token legati alla politica possono essere più sensibili ai cambiamenti nelle aspettative riguardo a Washington», ha dichiarato. «Anche mentre il mercato più ampio si riprende, questi token potrebbero subire pressioni di vendita se gli investitori iniziassero a rivalutare la propria esposizione al rischio».

Sebbene il sell-off potrebbe indicare una reazione di breve termine ai risultati elettorali, Peillard ha affermato che la «questione di lungo termine è cosa sostenga la domanda di questi token oltre alla loro associazione con una figura politica».

Il CLARITY Act e oltre

Al di là della reazione del mercato, i risultati elettorali sollevano interrogativi anche sul futuro della legislazione crypto statunitense, compreso il Digital Asset Market Clarity Act, attualmente bloccato e comunemente chiamato CLARITY Act.

Il disegno di legge, che mira a istituire un quadro normativo per gli asset digitali, non è avanzato al Senato all’inizio di quest’anno dopo non aver raggiunto i 60 voti necessari. I democratici spingevano per disposizioni etiche più rigorose e garanzie contro i conflitti di interesse riguardanti le iniziative crypto di Trump; anche quattro repubblicani si sono opposti all’avanzamento del provvedimento.

«I risultati dei midterm introducono un nuovo livello di incertezza normativa, in particolare riguardo ai tempi e alla direzione della legislazione sugli asset digitali», ha dichiarato Peillard. «Per i token legati alla politica, questa incertezza può avere un impatto più immediato perché il sentiment degli investitori è in parte legato alle aspettative sull’ambiente politico».

Sebbene il settore crypto continui ad avere sostenitori — e oppositori — tra i legislatori di entrambi i partiti, resta da vedere come i risultati elettorali influenzeranno la legislazione crypto.

Peillard ha dichiarato che, per il settore più ampio, la «questione più importante è se il Congresso possa istituire un quadro normativo duraturo che garantisca chiarezza indipendentemente dal partito al potere».

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