La criptovaluta nativa di Canton Network è salita del 4% mercoledì, dopo che la Division of Corporation Finance della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha emesso una lettera di non azione dichiarando di considerare il token una «commodity digitale».

Canton Coin (CC) era scambiato a 0,098 dollari alle 10:27 UTC, ma era ancora in calo di circa il 4,2% nell’ultima settimana, secondo CoinMarketCap.

Canton Network è una rete incentrata sulla privacy che consente a banche e istituzioni finanziarie di tokenizzare asset, negoziare e regolare transazioni su piattaforme diverse.

Nella sua lettera di martedì, il personale della SEC ha accettato la spiegazione secondo cui il valore del CC deriva dal funzionamento della rete e dalla domanda per il token, anziché dagli sforzi di un team centrale volti a generare profitti per i detentori.

La divisione ha inoltre dichiarato che non raccomanderebbe un’azione esecutiva riguardo all’emissione del CC senza registrazione come titolo, a condizione che i token siano creati secondo le condizioni descritte da Canton.

Nella lettera di venerdì alla SEC, lo sviluppatore di Canton Digital Asset ha dichiarato che i partecipanti alla rete guadagnano CC gestendo infrastrutture e applicazioni, mentre il protocollo determina quanti token possono coniare in base alla loro attività.

A marzo la SEC ha pubblicato indicazioni distinguendo le commodity digitali, come Bitcoin ed Ether, dai titoli. Ha dichiarato che questi token non sono di per sé titoli, sebbene il modo in cui vengono offerti e venduti possa comunque essere soggetto alle leggi sui titoli.

La risposta della SEC riflette la posizione del suo personale e non costituisce una decisione vincolante sullo status giuridico del CC.

Il personale della SEC aveva già emesso lettere di non azione relative a token per progetti crypto, tra cui DoubleZero (2Z) nel settembre 2025 e il progetto Fuse, una rete di infrastrutture fisiche decentralizzate nativa di Solana (DePIN), nel novembre 2025.

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