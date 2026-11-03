Il token RUNE di THORChain è salito di circa il 15% nelle ultime 24 ore, mentre il protocollo di swap cross-chain ripristinava il trading sulla maggior parte delle reti dopo un’interruzione nel fine settimana causata da una riorganizzazione della blockchain di Ethereum.

THORChain (RUNE) veniva scambiato intorno a 0,64 dollari mercoledì, in rialzo di circa il 15% rispetto al giorno precedente, secondo CoinMarketCap.

La pagina sullo stato della rete di THORChain mostrava il trading e la firma delle transazioni contrassegnati come «OK» su 10 delle sue 13 reti esterne elencate. BNB Smart Chain, Cosmos Hub e Solana continuavano a mostrare avvisi per entrambe le funzioni.

Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Dogecoin, Litecoin, Tron e Zcash figuravano tra le reti sulle quali il trading risultava riabilitato. Avalanche, Base e XRP erano già operative quando Cointelegraph ha riferito sull’interruzione lunedì.

La riorganizzazione di Ethereum ha esposto un bug nei rimborsi

L’interruzione è iniziata sabato, quando una riorganizzazione di Ethereum di un blocco ha rimosso un deposito di 10 Ether che THORChain aveva già accreditato, secondo quanto riportato dal protocollo.

Dopo che lo swap non ha rispettato il suo limite di prezzo, THORChain ha emesso un rimborso a fronte di fondi che il suo vault non aveva mai ricevuto. Anche il deposito effettivo del mittente è stato rimborsato, determinando un pagamento aggiuntivo di 10 ETH e attivando una pausa automatica.

Gli operatori dei nodi hanno successivamente sospeso il trading su più reti mentre gli sviluppatori svolgevano le loro indagini.

L’interruzione ha inoltre ostacolato i tentativi di spostare i fondi sottratti nel furto da 6,3 miliardi di dollari ai danni di Binance, secondo la società di analisi blockchain Chainalysis, che ha affermato che la pausa aveva inavvertitamente ritardato il riciclaggio di denaro da parte di hacker nordcoreani.

Il riavvio parziale ripristina l’accesso a diverse rotte di swap cross-chain.

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