Il token NEAR crolla del 7% dopo l’approvazione della proposta di riduzione dell’emissione annuale
La riduzione proposta impedirebbe l’immissione in circolazione di 11,8 milioni di NEAR nell’arco di due anni, per un valore di circa 45 milioni di dollari al prezzo odierno.
Il token NEAR di Near Protocol è sceso di circa il 7% martedì, nonostante l’approvazione da parte della community di una proposta per ridurre gradualmente il tasso massimo di emissione annuale dal 2,5% all’1,6% nell’arco di 24 mesi.
NEAR era scambiato a 3,82 dollari alle 11:06 UTC, estendendo il calo settimanale a circa il 13%, secondo CoinMarketCap.
L’ultimo calo ha fatto seguito all’approvazione di lunedì di HSP-029, sostenuta dal 99,9% del potere di voto partecipante. A favore sono stati espressi circa 3,28 milioni di token NEAR con voto vincolato (veNEAR), secondo la piattaforma di governance NEAR House of Stake.
La proposta ridurrebbe la diluizione dei token a lungo termine, abbassando al contempo i rendimenti lordi dello staking previsti dal 5,2% al 3,3% entro la fine del periodo di 24 mesi. Stima che l’emissione diminuirebbe di 11,8 milioni di NEAR nell’arco di due anni e di 66,1 milioni di NEAR nell’arco di sei anni.
La proposta resta soggetta alla finestra di veto di 14 giorni del Security Council. Se non verrà posta sotto veto, sarà ratificata, seguita da un periodo di tolleranza di 90 giorni prima dell’inizio della riduzione dell’emissione. L’attuazione richiede inoltre che i validatori adottino il necessario aggiornamento tecnico.
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