Il token nativo di Hyperliquid, HYPE, è salito di circa il 20% giovedì dopo che Intercontinental Exchange (ICE), proprietaria della Borsa di New York, ha annunciato piani per futures perpetui negli Stati Uniti con Trade[XYZ], tra i cui investitori figura il miliardario e investitore di Wall Street Stanley Druckenmiller.

Al momento della stesura, HYPE era scambiato sopra i 96 dollari, in rialzo di circa il 20% nelle 24 ore precedenti, secondo CoinGecko, sfiorando il record storico di 97,96 dollari raggiunto a settembre.

I futures perpetui consentono ai trader di assumere posizioni sui prezzi degli asset senza una data di scadenza. Hyperliquid è il più grande exchange decentralizzato al mondo per la negoziazione di tali strumenti, secondo i dati di DefiLlama.

Le società hanno dichiarato giovedì che avrebbero richiesto l’approvazione normativa per mercati che coprono criptovalute, azioni, indici, materie prime e valute. Il mercato proposto sarebbe rivolto ai trader retail. ICE ha dichiarato che opererebbe separatamente dalla sua attività istituzionale nei futures, con una struttura di compensazione dedicata.

ICE ha dichiarato che oltre il 99% della partecipazione ai suoi mercati è istituzionale e che la struttura di compensazione separata intende proteggere i clienti esistenti dai rischi di controparte del settore retail.

La proposta offrirebbe ai trader retail statunitensi un canale regolamentato per accedere ai futures perpetui basati su Hyperliquid e a ICE un nuovo accesso al trading retail. Il presidente Donald Trump ha dichiarato il 19 agosto che il presidente della Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Michael Selig, stava lavorando per portare Hyperliquid nel Paese in modo «pienamente conforme e legale».

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L’investimento di Druckenmiller suscita la reazione di Musk

«Sono entusiasta di essere un investitore di trade(xyz)», ha scritto Druckenmiller su X, aggiungendo che non vedeva l’ora di utilizzare i suoi prodotti.

Anche Elon Musk ha attirato l’attenzione sull’accordo, condividendo il post di Druckenmiller con un commento di una sola parola: «Interessante».

ICE sta acquisendo una partecipazione di minoranza in Trade[XYZ], ma non ha reso noto né l’importo dell’investimento né una data di lancio. Cointelegraph ha contattato ICE e Trade[XYZ] per un commento, ma non aveva ricevuto risposta al momento della pubblicazione.

I clienti sarebbero sottoposti a verifiche dell’identità e a controlli antiriciclaggio e opererebbero tramite broker di futures partecipanti.

La distribuzione dovrebbe avvenire tramite la joint venture di ICE con OKX, previa approvazione separata. ICE ha investito in OKX a una valutazione di 25 miliardi di dollari a marzo.

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La joint venture di OKX affronta le obiezioni degli emittenti

Nel frattempo, la separata joint venture di ICE con OKX per le azioni tokenizzate ha reso note le obiezioni di 38 società, rispetto alle 26 segnalate da Cointelegraph il 27 ottobre.

Il suo avviso del 28 ottobre aggiunge Walmart, Eli Lilly, Carnival, Arcos Dorados e Cigna. Tuttavia, tali obiezioni riguardano le azioni tokenizzate, mentre la proposta di Trade[XYZ] riguarda futures perpetui e resta soggetta ad approvazioni normative separate.

L’apertura normativa resta condizionata. La CFTC ha approvato a maggio il contratto perpetuo su Bitcoin di Kalshi, ma ha dichiarato che i futures perpetui riferiti ad altre classi di attività dovrebbero essere esaminati caso per caso.

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