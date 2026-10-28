Tra circa tre settimane, Netflix dovrebbe pubblicare una delle prime drammatizzazioni della vicenda dell’exchange di criptovalute FTX da quando il suo CEO, Sam “SBF” Bankman-Fried, è stato dichiarato colpevole e condannato al carcere.

Secondo un articolo di Vanity Fair pubblicato mercoledì, Anthony Boyle, l’attore irlandese che interpreta SBF nella serie Netflix “The Altruists”, ha contattato l’ex CEO in carcere via email mentre si preparava per il ruolo. Sebbene Boyle abbia detto di avergli “promesso che non avrei divulgato nulla”, secondo quanto riferito Bankman-Fried ha risposto alla maggior parte delle domande dell’attore prima dell’uscita della serie.

“Mi interessava capire cosa spingesse qualcuno a diventare il miliardario più giovane del mondo”, ha dichiarato Boyle, secondo Vanity Fair. “Non mi interessano davvero il denaro, le criptovalute o la finanza. La domanda era: cosa li spinge a fare ciò che fanno?”

Basandosi su un trailer pubblicato da Netflix l’8 ottobre, la serie sembrava essere incentrata sulla relazione tra Bankman-Fried e la sua collega e fidanzata Caroline Ellison, che guidava la società collegata a FTX, Alameda Research. SBF è stato condannato per sette capi d’accusa per reati gravi legati all’uso improprio dei fondi dei clienti presso FTX e condannato a 25 anni di carcere, mentre Ellison è stata rilasciata a gennaio dopo aver scontato più di un anno nell’ambito di un patteggiamento con le autorità statunitensi.

L’ex COO di FTX Constance Wang ha detto che la rappresentazione sullo schermo dei dirigenti le ha fatto “sentire fisicamente male”, aggiungendo che SBF era più “socialmente impacciato” di quanto Boyle abbia mostrato.

Bankman-Fried è già stato trattato da diversi media ed è stato il soggetto del libro di Michael Lewis del 2023 Going Infinite. Il documentario di Ben McKenzie Everyone Is Lying to You for Money includeva un’intervista del 2022 all’ex CEO prima del crollo dell’exchange, ma fino a The Altruists non era stata distribuita sul grande schermo o in televisione nessun’altra drammatizzazione significativa di SBF o FTX.

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