Fonte: Michael Saylor
Le azioni privilegiate di Strategy hanno tassi annui dei dividendi compresi tra l’8% e il 12%, con STRC che offre un tasso variabile attualmente fissato al 12%. Gli altri tre titoli pagano dividendi fissi, mentre STRK offre inoltre agli investitori la possibilità di convertire le proprie partecipazioni in azioni ordinarie di Strategy.
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La società con una tesoreria in Bitcoin Strive ha introdotto dividendi giornalieri in contanti sulle sue azioni privilegiate SATA a giugno, mesi prima delle modifiche pianificate da Strategy. Da allora la società ha lanciato un secondo titolo privilegiato, SATS, che offre un tasso annuo fisso del 15%, con pagamenti giornalieri previsti a partire dal 9 novembre, previa dichiarazione.
Il 20 ottobre Strive ha completato un’offerta SATS da 630 milioni di dollari, vendendo 7 milioni di azioni a 90 dollari ciascuna. La società ha dichiarato che i proventi potrebbero essere utilizzati per acquistare Bitcoin e per altri scopi societari, ma non ha rivelato quanto intenda destinare alla criptovaluta.
Strategy resta il maggiore detentore corporate di Bitcoin quotato in borsa, con 848.517 BTC, mentre Strive è al quarto posto con 43.000 BTC, secondo i dati di BitcoinTreasuries.net.
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