La società con una tesoreria in Bitcoin Strategy ha dichiarato mercoledì che gli azionisti hanno approvato modifiche che consentono alle sue quattro azioni privilegiate di pagare dividendi giornalieri, con il 99,3% dei voti espressi a favore, secondo i risultati preliminari.

Le modifiche riguardano i quattro titoli privilegiati di Strategy — STRF, STRC, STRK e STRD — spostando i pagamenti dei dividendi da cadenze semimensili o trimestrali a ogni giorno lavorativo. I dividendi matureranno quotidianamente, inclusi i fine settimana e i giorni festivi, senza modificare i relativi tassi annui.

Strategy prevede di iniziare i pagamenti giornalieri su STRC il 2 novembre, seguiti da STRF, STRK e STRD il 4 gennaio 2027. Strategy ha dichiarato che le modifiche sono concepite per ridurre il tempo tra la maturazione dei dividendi e la ricezione del denaro, sostenendo al contempo la liquidità e la stabilità del prezzo delle sue azioni privilegiate.

Fonte: Michael Saylor

Le azioni privilegiate di Strategy hanno tassi annui dei dividendi compresi tra l’8% e il 12%, con STRC che offre un tasso variabile attualmente fissato al 12%. Gli altri tre titoli pagano dividendi fissi, mentre STRK offre inoltre agli investitori la possibilità di convertire le proprie partecipazioni in azioni ordinarie di Strategy.

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Strive amplia l’offerta di dividendi giornalieri con una raccolta di 630 milioni di dollari

La società con una tesoreria in Bitcoin Strive ha introdotto dividendi giornalieri in contanti sulle sue azioni privilegiate SATA a giugno, mesi prima delle modifiche pianificate da Strategy. Da allora la società ha lanciato un secondo titolo privilegiato, SATS, che offre un tasso annuo fisso del 15%, con pagamenti giornalieri previsti a partire dal 9 novembre, previa dichiarazione.

Il 20 ottobre Strive ha completato un’offerta SATS da 630 milioni di dollari, vendendo 7 milioni di azioni a 90 dollari ciascuna. La società ha dichiarato che i proventi potrebbero essere utilizzati per acquistare Bitcoin e per altri scopi societari, ma non ha rivelato quanto intenda destinare alla criptovaluta.

Strategy resta il maggiore detentore corporate di Bitcoin quotato in borsa, con 848.517 BTC, mentre Strive è al quarto posto con 43.000 BTC, secondo i dati di BitcoinTreasuries.net.

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