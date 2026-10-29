La società di mercati predittivi Polymarket ha riferito che la sua API per le negoziazioni predittive aveva subito una «grave interruzione», con la conseguente sospensione temporanea delle negoziazioni sulla piattaforma.

In un aggiornamento di giovedì alla sua pagina di stato, Polymarket ha dichiarato che la piattaforma era in modalità «solo annullamento» dopo aver individuato e risolto un problema che incideva sulle sue operazioni. Alle 19:05 UTC, la piattaforma ha riferito che tutti i suoi sistemi erano operativi.

«Uno dei nostri fornitori terzi è stato compromesso e abbiamo segnalato la questione alle autorità competenti», ha dichiarato Polymarket. «Chiunque sia stato colpito sarà risarcito integralmente».

La sospensione delle negoziazioni è avvenuta mentre diversi utenti affermavano online che i loro account Polymarket erano stati prosciugati di migliaia di dollari dopo che le loro posizioni erano state vendute senza il loro consenso.

Si tratta di una notizia in evoluzione e ulteriori informazioni saranno aggiunte non appena saranno disponibili

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