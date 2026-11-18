Il token nativo di Solana ha guadagnato quasi il 7% nei tre giorni della conferenza Breakpoint della rete a Londra, superando Bitcoin ed Ether.

Solana (SOL) è salita a 75,12 dollari martedì, in rialzo del 6,95% rispetto ai 70,24 dollari della fine di sabato, secondo i dati di CoinGecko. Bitcoin ha guadagnato l’1,2% ed Ether è salita del 3,1% nello stesso periodo.

Breakpoint si è aperta con un evento preliminare domenica, seguito dal programma principale lunedì e martedì.

L’aumento del prezzo di SOL ha coinciso con diversi annunci a Breakpoint, tra cui una tappa nello sviluppo della rete Solana e nuove iniziative istituzionali.

Lunedì, la Solana Foundation ha annunciato che la denominazione Solana 1.0 ha formalmente sostituito l’etichetta “mainnet beta” utilizzata dal lancio della rete nel 2020. Il cambiamento segna l’uscita di Solana dalla fase beta dopo sei anni, senza modificare il modo in cui gli utenti interagiscono con la rete.

Nel frattempo, Project Harmonia ha indicato il suo primo gruppo di gestori patrimoniali. L’iniziativa, guidata da Allfunds Blockchain e dalla Solana Foundation, mira a distribuire attraverso la rete istituzionale di Allfunds fondi tokenizzati su Solana.

Altri piani erano stati resi noti prima di Breakpoint. Giovedì, The Depository Trust & Clearing Corporation ha dichiarato di voler collegare il proprio servizio di tokenizzazione a Solana nella seconda metà del 2027.

Separatamente, Forward Industries ha annunciato una partnership con Groma per portare GromaCoin, un asset immobiliare tokenizzato, su Solana. Groma prevede di lanciarlo sulla rete nel primo trimestre del 2027.

Correlato: La Solana Foundation acquisisce una partecipazione di maggioranza nella società di dati crypto CoinGecko