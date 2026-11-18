Secondo un prospetto di registrazione depositato presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, Bitwise Asset Management intende quotare un exchange-traded fund (ETF) spot su Zcash alla Texas Stock Exchange (TXSE).

Il deposito S-1 indica la TXSE come sede prevista per la quotazione dell’ETF Bitwise Zcash, che sarebbe negoziato con il ticker ZEC. Il fondo deterrebbe direttamente Zcash e mirerebbe a riflettere il valore delle sue partecipazioni, al netto delle spese operative e delle passività.

Coinbase Custody custodirebbe i token ZEC del fondo, mentre Bitwise Investment Advisers ne sarebbe il gestore e lo sponsor.

Il fondo Bitwise non ha ancora iniziato a essere negoziato e il suo prospetto di registrazione non è ancora entrato in vigore. Anche la commissione annuale proposta per lo sponsor non è stata specificata. Il deposito pubblico fa seguito a una bozza del 16 ottobre che indicava NYSE Arca come borsa proposta.

Il deposito arriva mentre i gestori patrimoniali continuano ad ampliare negli Stati Uniti i loro prodotti d’investimento legati a Zcash.

Grayscale ha lanciato il suo ETF su Zcash su NYSE Arca ad agosto, diventando uno dei primi emittenti a offrire agli investitori un’esposizione alla criptovaluta attraverso un ETF quotato negli Stati Uniti. Nel frattempo, Winklevoss Asset Services ha presentato a ottobre la richiesta di lancio di un ETF spot concorrente su Zcash al Nasdaq, con il ticker WINK.

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