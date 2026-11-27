L’exchange di criptovalute KuCoin ha dichiarato giovedì che rimuoverà Monero (XMR) il 30 novembre, diventando la seconda grande piattaforma questo mese a rimuovere la criptovaluta privacy. L’exchange MEXC ha sospeso il trading spot di XMR e rimosso i suoi contratti futures perpetui all’inizio di novembre.

KuCoin ha già sospeso i depositi di XMR e prevede di chiudere i prelievi il 31 dicembre. Giovedì, alle 19:00 UTC, XMR era in calo del 10,5%, a 449,98 dollari. Il ribasso estende la discesa dai circa 625 dollari del 3 novembre.

La rimozione avviene mentre l’Unione europea si prepara a limitare le criptovalute privacy sulle piattaforme regolamentate. A partire dal 10 luglio 2027, il regolamento antiriciclaggio del blocco vieterà alle imprese finanziarie, compresi i fornitori di servizi per cripto-attività, di mantenere conti anonimi o conti che celino le transazioni tramite “monete che aumentano l’anonimato”, indipendentemente dal fatto che le funzioni di privacy siano abilitate per impostazione predefinita o opzionali. Il regolamento non vieta ai privati di detenere criptovalute privacy in wallet non custodial.

Lanciato nel 2014, Monero nasconde per impostazione predefinita gli importi delle transazioni e gli indirizzi dei wallet di mittenti e destinatari. A differenza di Monero, Zcash (ZEC), lanciato nel 2016, consente agli utenti di scegliere tra transazioni trasparenti e schermate. Negli ultimi anni entrambe le criptovalute hanno affrontato il vaglio delle autorità di regolamentazione: Binance ha rimosso Monero nel 2024 e Kraken ha cessato di supportarlo nello Spazio economico europeo più tardi nello stesso anno.

Zach Pandl, responsabile della ricerca presso Grayscale, che ad agosto ha lanciato il primo ETF spot statunitense su ZEC, ha affermato che Zcash occupa una posizione diversa da Monero. Ha dichiarato a Cointelegraph che l’impegno della società nei confronti di Zcash continuerà “per molti anni a venire”.

Le rimozioni si accumulano in vista delle restrizioni dell’UE sulle criptovalute privacy

La rimozione di Monero da parte di KuCoin segue una serie di iniziative analoghe da parte degli exchange di criptovalute, in un contesto di crescenti pressioni normative sulle criptovalute privacy. Dal 2018, quando l’Agenzia per i servizi finanziari del Giappone spinse gli exchange a rimuovere le monete anonime, anche le autorità di regolamentazione di altre giurisdizioni, tra cui Corea del Sud e Dubai, hanno adottato misure per limitarne l’uso o la disponibilità.

In Europa, i piani per limitare le criptovalute privacy emersero già nel 2022, quando venne alla luce una bozza trapelata di una legge antiriciclaggio. Il regolamento dell’UE definisce le “monete che aumentano l’anonimato” come criptovalute dotate di funzioni integrate che rendono anonimi i dati delle transazioni “in modo sistematico o opzionale”, includendo potenzialmente nell’ambito delle restrizioni le criptovalute con funzioni di privacy attivabili, come Zcash.

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Pandl ha affermato che le chiavi di visualizzazione consentono ai detentori di Zcash di divulgare le transazioni “a un revisore o a un’autorità di regolamentazione, alle forze dell’ordine se necessario”. Ha detto che questa funzione offre agli utenti un maggiore controllo su chi può accedere alle loro informazioni finanziarie. “È esattamente così che funziona oggi il sistema finanziario. Solo che attribuisce l’autorità ai singoli invece che alle istituzioni”, ha dichiarato.

Tuttavia, resta dibattuto se le sole chiavi di visualizzazione possano soddisfare i requisiti normativi.

Altri approcci alla privacy stanno guadagnando terreno tra le istituzioni finanziarie tradizionali che intendono utilizzare blockchain pubbliche. Ad aprile, il fornitore parigino di infrastrutture per asset digitali Dfns ha collaborato con la società di crittografia Zama per portare transazioni riservate a oltre 400 clienti aziendali, tra cui banche, società fintech e custodi. La collaborazione utilizza la crittografia per nascondere gli importi delle transazioni e i saldi sulle blockchain pubbliche, consentendo al contempo alle parti autorizzate di accedere alle informazioni ai fini della conformità.

Grayscale sostiene che la schermatura sia migliore dell’offuscamento

Grayscale offre esposizione a ZEC dal lancio del suo Zcash Trust nel 2017, sulla base della convinzione che la privacy delle transazioni sarebbe essenziale per l’adozione delle blockchain pubbliche da parte delle istituzioni finanziarie.

Pandl ha affermato che, con i progressi dell’IA, è diventato “molto più facile collegare gli indirizzi pseudonimi alle informazioni off-chain”. Monero, ha spiegato, utilizza firme ad anello che celano l’origine delle transazioni tra diversi possibili firmatari, un metodo che, secondo Pandl, “potrebbe essere vulnerabile” con il miglioramento degli strumenti di analisi blockchain basati sull’IA.

“Crediamo fermamente che Zcash disponga della tecnologia più solida”, ha affermato, perché “adotta un approccio basato sulla schermatura anziché sull’offuscamento”. Zcash utilizza prove a conoscenza zero per verificare le transazioni schermate senza rivelare pubblicamente dati sensibili delle transazioni on-chain.

Gli sviluppatori di Monero, tuttavia, stanno lavorando a un aggiornamento che sostituirebbe le firme ad anello con un sistema di prove a conoscenza zero, nel tentativo di migliorare la privacy delle transazioni.

“Affinché la tecnologia blockchain pubblica diventi una componente mainstream del sistema finanziario, ha assolutamente bisogno di un livello di privacy”, ha affermato Pandl.

Fiducia nell’ETF nonostante i deflussi

L’ETF di Grayscale su Zcash ha iniziato a essere negoziato sul NYSE Arca il 25 agosto, in seguito alla conversione del suo Zcash Trust. Sebbene gli investitori che intendono utilizzare le funzioni di privacy di Zcash debbano detenere direttamente la criptovaluta, “l’ETF può offrire il caso d’uso della riserva di valore di queste tecnologie [privacy]”, ha affermato Pandl.

L’ETF di Grayscale ha raggiunto 1 miliardo di dollari di asset in gestione il 24 settembre, ma mercoledì la cifra era scesa a 406 milioni di dollari. Secondo i dati di Token Terminal, quest’anno Zcash ha più che triplicato il proprio valore, passando dai 524 dollari del 1° gennaio ai 1.653 dollari del 26 settembre. Il suo prezzo è più che raddoppiato nel mese successivo al lancio dell’ETF, ma da allora è tornato a 770 dollari. La criptovaluta resta in rialzo di circa il 50% dall’inizio dell’anno.

Pandl ha descritto l’apprezzamento del prezzo di Zcash nell’ultimo anno come “il momento Solana di Bitcoin”, riferendosi alla crescita della capitalizzazione di mercato di Solana e alla sua sfida al predominio di Ethereum come “principale piattaforma per smart contract”.

“All’1,2% della capitalizzazione di mercato di Bitcoin, considererei ancora Zcash relativamente sottovalutato”, ha affermato, aggiungendo che Grayscale non ha obiettivi di prezzo per ZEC.

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