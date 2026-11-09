Come si è spostato il NEAR rubato tra i wallet attraverso i pool di liquidità. Fonte: Elliptic
Elliptic ha inoltre scoperto che i creatori di cinque dei sei token sono stati finanziati con i proventi di precedenti vendite di token appena 2-13 minuti prima del lancio successivo, collegando i token in una catena di transazioni.
«I riciclatori nordcoreani raramente si affidano a un’unica tecnica», ha scritto nel rapporto il cofondatore di Elliptic Tom Robinson. «Invece, stratificano molte tecniche economiche, ognuna delle quali aggiunge un po’ di ritardo.»
Elliptic ha dichiarato che la stessa tecnica di riciclaggio è stata usata anche dopo l’ hack di Bybit da 1,5 miliardi di dollari nel 2025, quando attori legati alla Corea del Nord hanno spostato almeno 24 milioni di dollari attraverso un token creato appositamente sulla blockchain TRON.
Al momento dell’analisi di Elliptic, circa 11,8 milioni di NEAR rubati nell’hack di Binance erano ancora fermi. Elliptic ha valutato quei fondi 43,7 milioni di dollari.
Rivista: Vitalik fa una «svolta» verso ETH come riserva di valore, le crypto soffrono dopo le elezioni di metà mandato negli USA: Hodler’s Digest