Gli hacker nordcoreani hanno creato memecoin per riciclare la criptovaluta rubata nell’hack di Binance da 6,4 miliardi di dollari, instradando circa 430.000 dollari attraverso sei token lanciati di recente sulla blockchain NEAR, secondo un rapporto della società di analisi blockchain Elliptic.

Tra il 5 e il 7 novembre, gli hacker hanno creato almeno sei token su NEAR e hanno usato pool di liquidità su exchange decentralizzati per spostare i fondi rubati tra wallet, ha dichiarato Elliptic. I token hanno attirato quasi nessuna attività di trading esterna e sono stati abbandonati poco dopo il lancio.

Gli hacker hanno usato un insieme di wallet per convertire i token NEAR rubati nei nuovi memecoin, poi hanno usato un altro insieme per vendere nuovamente quei memecoin nei pool in cambio di NEAR. Gli swap hanno permesso loro di spostare i fondi senza trasferimenti diretti da wallet a wallet, anche se le transazioni sono rimaste tracciabili on-chain.

Come si è spostato il NEAR rubato tra i wallet attraverso i pool di liquidità. Fonte: Elliptic

Elliptic ha inoltre scoperto che i creatori di cinque dei sei token sono stati finanziati con i proventi di precedenti vendite di token appena 2-13 minuti prima del lancio successivo, collegando i token in una catena di transazioni.

«I riciclatori nordcoreani raramente si affidano a un’unica tecnica», ha scritto nel rapporto il cofondatore di Elliptic Tom Robinson. «Invece, stratificano molte tecniche economiche, ognuna delle quali aggiunge un po’ di ritardo.»

Elliptic ha dichiarato che la stessa tecnica di riciclaggio è stata usata anche dopo l’ hack di Bybit da 1,5 miliardi di dollari nel 2025, quando attori legati alla Corea del Nord hanno spostato almeno 24 milioni di dollari attraverso un token creato appositamente sulla blockchain TRON.

Al momento dell’analisi di Elliptic, circa 11,8 milioni di NEAR rubati nell’hack di Binance erano ancora fermi. Elliptic ha valutato quei fondi 43,7 milioni di dollari.

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