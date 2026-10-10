Nel frattempo, un assicuratore sulla vita autorizzato a operare interamente in Bitcoin ha annunciato 37,5 milioni di dollari in nuovi finanziamenti da parte degli investitori esistenti.

L’azienda con sede alle Bermuda Meanwhile, tra i cui sostenitori figura il CEO di OpenAI Sam Altman, ha raccolto finora più di 180 milioni di dollari.

Bain Capital Crypto ha guidato il nuovo round insieme a Haun Ventures, Framework Ventures, Pantera Capital, Apollo, Northwestern Mutual Future Ventures e Morgan Creek Digital, ha dichiarato in una dichiarazione.

Secondo la dichiarazione di giovedì, il round segue l’aumento della domanda internazionale per le polizze di assicurazione sulla vita in Bitcoin di Meanwhile, in particolare in Asia, Europa e Medio Oriente, in un contesto di più ampia instabilità macroeconomica.

«Le famiglie benestanti di tutto il mondo detengono già Bitcoin. Ciò che non hanno avuto finora è un modo regolamentato per trasferirlo», ha dichiarato nella nota Zac Townsend, co-fondatore e CEO di Meanwhile. «I broker si sono rivolti a noi perché i loro clienti continuavano a chiedere. Questo round ci permette di stare al passo con loro.»

Trasmettere Bitcoin alla generazione successiva

All’inizio del 2026, Meanwhile ha lanciato BTC Life 1-Pay, una polizza vita intera a premio unico pensata per clienti ad alto patrimonio al di fuori degli Stati Uniti. È la seconda linea di prodotti della società dopo BTC 10-Pay, progettata per i contribuenti statunitensi.

Le polizze possono essere intestate a persone fisiche, trust o società, il che le rende adatte alla pianificazione della successione e del patrimonio, ha dichiarato la società.

Il reddito netto di sottoscrizione a lungo termine ha già superato il totale dello scorso anno ed è sulla buona strada per più che raddoppiare nel 2026, ha aggiunto la società senza rivelare cifre precise.

A giugno, Cointelegraph ha riferito che WTW, un broker assicurativo globale e società di consulenza sui rischi, aveva acquisito la piattaforma assicurativa per criptovalute Redefind e lanciato un servizio di protezione degli asset digitali che copre le spese relative a indagini forensi, tracciamento degli asset e attività di recupero legale a seguito di furti o perdite.

Redefind è una piattaforma di assicurazione per criptovalute che consente a privati e istituzioni di acquistare una copertura per gli asset digitali detenuti attraverso diversi accordi di custodia. La società ha dichiarato che il suo sistema utilizza prove crittografiche di proprietà per verificare gli asset assicurati.

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