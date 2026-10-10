Justin Sun, fondatore della rete Tron, ha dichiarato che la crittografia post-quantistica della società era ormai attiva sulla testnet.

«Stiamo monitorando da vicino i progressi nel calcolo quantistico e nell’IA e siamo pronti a portare la resistenza quantistica sulla mainnet in qualsiasi momento», Sun ha dichiarato in un post su X sabato.

Ha aggiunto: «Ci impegniamo a mantenere sicuri gli asset degli utenti e TRON è destinata a essere una delle poche blockchain principali a essere resistente ai computer quantistici prima del Q-Day», ovvero il giorno in cui il calcolo quantistico diventerà in grado di violare gli attuali standard di sicurezza.

Coindesk ha riferito il 28 luglio che AmericanFortress, società di sicurezza blockchain, aveva presentato un piano crittografico per proteggere i wallet crypto da futuri attacchi quantistici senza richiedere agli utenti di spostare i fondi, ruotare le chiavi o modificare gli indirizzi dei wallet.

A differenza della maggior parte degli approcci post-quantistici proposti, AmericanFortress ha affermato che il suo piano consente agli indirizzi dei wallet esistenti di rimanere invariati, aggiungendo al contempo una protezione post-quantistica.

Proposta pubblicata in un documento tecnico

La società ha pubblicato la proposta in un documento tecnico sul Cryptography ePrint Archive, sebbene non fosse ancora stata sottoposta a revisione paritaria.

Gli sviluppatori si sono concentrati sempre più sulla crittografia post-quantistica perché computer quantistici sufficientemente potenti potrebbero alla fine violare la crittografia a curva ellittica utilizzata per proteggere Bitcoin, Ethereum e molte altre reti blockchain.

All’inizio di quest’anno, un consorzio guidato da Strategy si è impegnato a destinare 15 milioni di dollari al finanziamento della ricerca sulla sicurezza quantistica di Bitcoin, la Ethereum Foundation ha pubblicato una proposta per migrare gli account verso la crittografia resistente ai computer quantistici e Algorand ha delineato piani per introdurre account resistenti ai computer quantistici entro il 2027.

Magazine: SHRINCS BIP published: Quantum-secure Bitcoin comes with a catch