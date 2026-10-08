Qureshi di Dragonfly ha sostenuto che migrare gli asset non sarebbe una soluzione reale qualora i modelli di IA compromettessero le firme crittografiche, esortando le blockchain ad adottare misure proattive.

Il managing partner di Dragonfly, Haseeb Qureshi, ha definito «catastrofismo crittografico» l’avvertimento sulla «modalità bunker» del ricercatore di Ethereum Justin Drake e ha affermato che migrare i token verso nuovi indirizzi non sarebbe una soluzione reale contro la minaccia rappresentata dall’intelligenza artificiale per le firme crittografiche.

La «modalità bunker» proteggerebbe le monete degli investitori solo finché non venissero spostate dal nuovo indirizzo, ha scritto Qureshi in un post pubblicato giovedì su X, aggiungendo che queste monete sarebbero «prive di valore se tutte le altre monete venissero hackerate e vendute in massa».

Invece, Qureshi ha esortato le reti blockchain ad adottare misure proattive per proteggere gli utenti qualora l’IA compromettesse le firme crittografiche. Ha proposto una «Cryptographic Recovery Mode», un piano di firma di backup basato su hash che gli utenti potrebbero associare ai propri indirizzi, consentendo ai validatori di forzare il recupero qualora le firme crittografiche venissero compromesse.

La possibilità che i modelli di IA o i computer quantistici compromettano le firme crittografiche potrebbe mettere a rischio oltre il 31% dell’offerta di Bitcoin, poiché attualmente 6,26 milioni di Bitcoin (BTC) si trovano in indirizzi vulnerabili, secondo Glassnode.

Dei 6,26 milioni di BTC, circa 4,33 milioni sono esposti a causa del riutilizzo degli indirizzi; spostare queste monete a un nuovo indirizzo porrebbe fine all’esposizione. Altri 1,94 milioni di BTC sono esposti a causa del formato dei loro indirizzi, ha scritto giovedì su X il cofondatore di Glassnode Rafael Schultze-Kraft in un post.

Quota dell’offerta di BTC con chiavi pubbliche esposte. Fonte: Rafael

Dell’offerta totale esposta, quasi 1,8 milioni di BTC sono detenuti sugli exchange di criptovalute, pari al 57% di tutti i saldi degli exchange attualmente esposti.

Correlato: Il gruppo guidato da Strategy promette 15 milioni di dollari alla rete Bitcoin a prova di computer quantistici

Un ricercatore di Ethereum avverte che l’IA potrebbe violare le firme ECDSA in «mesi, non anni»

Mercoledì, il ricercatore di Ethereum Justin Drake ha avvertito che i rapidi progressi dell’IA potrebbero violare prima del previsto l’algoritmo di firma digitale a curva ellittica (ECDSA) che protegge i wallet di criptovalute.

«Ora è ragionevole prepararsi alla possibilità che l’ECDSA venga violato prima del qday, nel peggiore dei casi, in mesi, non anni», ha scritto Drake in un post di mercoledì su X, citando un rapporto di OpenAI di martedì sui progressi dell’IA in matematica.

Drake ha consigliato agli utenti di trasferire gradualmente i propri fondi su nuovi wallet in cui la chiave pubblica non sia esposta, sostenendo che i progressi dell’IA potrebbero minacciare questi fondi prima dell’arrivo dei computer quantistici.

Il cofondatore di Ethereum Vitalik Buterin ha concordato sul fatto che il settore dovrebbe prendere sul serio i rischi della «matematica accelerata dall’IA», ma ha affermato di non consigliare agli utenti di affrettarsi a trasferire i propri fondi su nuovi wallet.

Rivista: Il percorso dell’aggiornamento quantistico di Bitcoin: cosa cambia il BIP-360 e cosa no