Quota dell’offerta di BTC con chiavi pubbliche esposte. Fonte: Rafael
Dell’offerta totale esposta, quasi 1,8 milioni di BTC sono detenuti sugli exchange di criptovalute, pari al 57% di tutti i saldi degli exchange attualmente esposti.
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Mercoledì, il ricercatore di Ethereum Justin Drake ha avvertito che i rapidi progressi dell’IA potrebbero violare prima del previsto l’algoritmo di firma digitale a curva ellittica (ECDSA) che protegge i wallet di criptovalute.
«Ora è ragionevole prepararsi alla possibilità che l’ECDSA venga violato prima del qday, nel peggiore dei casi, in mesi, non anni», ha scritto Drake in un post di mercoledì su X, citando un rapporto di OpenAI di martedì sui progressi dell’IA in matematica.
Drake ha consigliato agli utenti di trasferire gradualmente i propri fondi su nuovi wallet in cui la chiave pubblica non sia esposta, sostenendo che i progressi dell’IA potrebbero minacciare questi fondi prima dell’arrivo dei computer quantistici.
Il cofondatore di Ethereum Vitalik Buterin ha concordato sul fatto che il settore dovrebbe prendere sul serio i rischi della «matematica accelerata dall’IA», ma ha affermato di non consigliare agli utenti di affrettarsi a trasferire i propri fondi su nuovi wallet.
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