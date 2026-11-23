L’ex governatore di New York Andrew Cuomo ha accusato le piattaforme di trading concorrenti di aver incoraggiato le aziende a respingere i piani di OKXICE per azioni tokenizzate, affermando che i rivali volevano più tempo per lanciare i propri servizi.

OKXICE è una joint venture tra l’exchange di criptovalute OKX e Intercontinental Exchange (ICE), l’operatore statunitense dei mercati finanziari che possiede la Borsa di New York. La sua piattaforma è stata lanciata lunedì, offrendo agli investitori statunitensi idonei l’accesso al trading 24/7 di azioni tokenizzate.

Durante un briefing stampa di lunedì, Cuomo, che ricopre il ruolo di co-CEO di OKXICE, ha affermato che i concorrenti avevano esortato le aziende a rinunciare al lancio, al quale si sono opposte 67 aziende.

«Ricordate, inoltre, che avevamo concorrenti che esortavano le aziende a rinunciare», ha detto. «Perché? Perché vogliono che le aziende aspettino che abbiano un sistema.»

I commenti sottolineano la crescente competizione tra le borse tradizionali e le aziende crypto sulle azioni tokenizzate, che utilizzano token su una blockchain per rappresentare la proprietà o i diritti su un’attività, come un’azione, consentendo di negoziarle 24/7.

OKXICE ha annunciato un lancio iniziale di sei titoli, tra cui Coinbase, Circle, Robinhood, Strategy, BitGo e Securitize. Secondo la società, altri 107 asset sono stati confermati per un lancio graduale.

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Cuomo: alcune società potrebbero ancora aderire

Sebbene Cuomo abbia affermato che i concorrenti hanno incoraggiato le aziende a rinunciare, ha detto che alcuni emittenti avevano semplicemente bisogno di più tempo per comprendere la piattaforma.

In base all’Innovation Exemption temporanea della Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense, gli emittenti possono opporsi alla tokenizzazione delle proprie azioni da parte di terzi non affiliati durante un periodo di preavviso di 30 giorni.

Cuomo ha affermato che la scadenza ha lasciato ad alcune società troppo poco tempo per comprendere la tecnologia e discutere la decisione con i propri avvocati e consigli di amministrazione. Ha aggiunto che OKXICE aveva ricevuto chiamate da società intenzionate per ora a rinunciare, ma interessate a saperne di più sulla piattaforma prima di prendere una decisione definitiva.

«La decisione più semplice era dire di no, ma molti dicevano davvero: mi serve tempo, voglio parlarne», ha detto.

JPMorgan Chase, McDonald’s, SpaceX e Coca-Cola erano tra le 67 società che si sono opposte alla tokenizzazione delle proprie azioni sulla piattaforma.

Cuomo non ha nominato i concorrenti che, a suo dire, incoraggiavano le opposizioni né ha fornito prove a sostegno dell’affermazione durante il briefing. Tra le altre società che stanno sviluppando servizi di trading di azioni tokenizzate figurano Nasdaq, Kraken, Robinhood, Coinbase e Ondo Finance.

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