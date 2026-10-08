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Scritto da Zoltan VardaiAutoreRecensito da Robert LakinRedattore

«Non si torna indietro» per le istituzioni che si dirigono verso un futuro on-chain tokenizzato, afferma Fidelity

Ultime notiziePubblicato8 ott 2026

La tokenizzazione offre vantaggi strutturali alle istituzioni finanziarie e aiuta i gestori patrimoniali a raggiungere nuovi mercati, secondo il responsabile delle strategie sugli asset digitali di Fidelity.

Secondo Matthew Horne, responsabile delle strategie sugli asset digitali di Fidelity Investments, le istituzioni finanziarie si stanno dirigendo sempre più verso un futuro on-chain, con iniziative di tokenizzazione che offrono accesso a nuovi mercati e vantaggi strutturali rispetto ai prodotti d’investimento tradizionali.

«Negli ultimi 18 mesi, se si osserva la spinta delle vere istituzioni verso un futuro on-chain, non si torna davvero indietro», ha affermato Horne durante una discussione al Longitude Singapore giovedì. 

I gestori patrimoniali statunitensi sono particolarmente incentivati a spostare gli asset on-chain, poiché la tokenizzazione offre agli investitori un accesso migliore e li aiuta a «raggiungere nuovi mercati», ha spiegato Horne.

La domanda di asset tokenizzati è aumentata del 41% negli ultimi 30 giorni, mentre il numero di detentori ha superato quota 493.000, secondo RWA.xyz. Questa cifra misura il numero totale di indirizzi che detengono asset reali tokenizzati, escluse le stablecoin.

(Da sinistra a destra): Jihye Lee del WSJ, Matthew Horne di Fidelity, Ka Yan Chan di UBS, Chongwu Du di Securitize e Sidney Powell di Maple, durante una tavola rotonda a Longitude, a Singapore. Fonte: Cointelegraph

Treasury ed equity potrebbero portare miliardi on-chain con una maggiore adozione della tokenizzazione negli Stati Uniti: UBS 

Treasury ed equity potrebbero portare miliardi di dollari on-chain, in quanto elementi fondamentali della costruzione dei portafogli, ha dichiarato Ka Yan Chan, responsabile dello sviluppo aziendale degli asset digitali presso UBS.

«Ciò che porterebbe davvero dai miliardi ai trilioni sarebbe il momento in cui operatori delle infrastrutture di mercato come la Fed o la DTCC facessero il primo passo per trasformare il livello di custodia in una piattaforma tokenizzata». 

Gli operatori del settore potrebbero «sfruttare» queste iniziative costruendo il livello di distribuzione per gli asset tokenizzati, ha dichiarato Chan. 

Nel dicembre 2025, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha emesso una lettera di «no action» a una controllata della Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC), consentendole di offrire un nuovo servizio di tokenizzazione del mercato dei titoli.

A settembre, la SEC ha approvato un esenzione temporanea che consente la negoziazione limitata di azioni statunitensi tokenizzate su alcuni mercati on-chain. All'inizio di giovedì, Securitize ha annunciato il lancio della negoziazione delle azioni tokenizzate di una dozzina delle azioni statunitensi quotate più ampiamente detenute, che includeranno diritti sui titoli.

Correlato: I mercati finanziari statunitensi sono «pronti a passare on-chain» dopo il via libera della DTCC alla tokenizzazione

Secondo OnchainBenchmark, più di 1,2 miliardi di dollari di capitale si sono spostati on-chain negli ultimi 30 giorni, portando il totale combinato di stablecoin e asset tokenizzati a oltre 323 miliardi di dollari.

Capitale in movimento on-chain negli ultimi 30 giorni. Fonte: OnchainBenchmark

Gli RWA tokenizzati potrebbero raggiungere i 4.000 miliardi di dollari entro la fine del 2028, ha previsto ad agosto Geoff Kendrick, responsabile globale della ricerca sugli asset digitali di Standard Chartered.

Rivista: Come Hong Kong sta trasformando le obbligazioni tokenizzate in una vera infrastruttura di mercato

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