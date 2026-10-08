(Da sinistra a destra): Jihye Lee del WSJ, Matthew Horne di Fidelity, Ka Yan Chan di UBS, Chongwu Du di Securitize e Sidney Powell di Maple, durante una tavola rotonda a Longitude, a Singapore. Fonte: Cointelegraph
Treasury ed equity potrebbero portare miliardi di dollari on-chain, in quanto elementi fondamentali della costruzione dei portafogli, ha dichiarato Ka Yan Chan, responsabile dello sviluppo aziendale degli asset digitali presso UBS.
«Ciò che porterebbe davvero dai miliardi ai trilioni sarebbe il momento in cui operatori delle infrastrutture di mercato come la Fed o la DTCC facessero il primo passo per trasformare il livello di custodia in una piattaforma tokenizzata».
Gli operatori del settore potrebbero «sfruttare» queste iniziative costruendo il livello di distribuzione per gli asset tokenizzati, ha dichiarato Chan.
Nel dicembre 2025, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha emesso una lettera di «no action» a una controllata della Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC), consentendole di offrire un nuovo servizio di tokenizzazione del mercato dei titoli.
A settembre, la SEC ha approvato un esenzione temporanea che consente la negoziazione limitata di azioni statunitensi tokenizzate su alcuni mercati on-chain. All'inizio di giovedì, Securitize ha annunciato il lancio della negoziazione delle azioni tokenizzate di una dozzina delle azioni statunitensi quotate più ampiamente detenute, che includeranno diritti sui titoli.
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Secondo OnchainBenchmark, più di 1,2 miliardi di dollari di capitale si sono spostati on-chain negli ultimi 30 giorni, portando il totale combinato di stablecoin e asset tokenizzati a oltre 323 miliardi di dollari.
Capitale in movimento on-chain negli ultimi 30 giorni. Fonte: OnchainBenchmark
Gli RWA tokenizzati potrebbero raggiungere i 4.000 miliardi di dollari entro la fine del 2028, ha previsto ad agosto Geoff Kendrick, responsabile globale della ricerca sugli asset digitali di Standard Chartered.
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