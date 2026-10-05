Il CEO di CCI Ji Hun Kim ha dichiarato che l’organizzazione «rimane fiduciosa» nell’approvazione da parte dell’OCC delle licenze per le società crypto, nonostante una causa recente e le reazioni contrarie di alcuni legislatori.

Il Crypto Council for Innovation (CCI) ha sostenuto la decisione dell’Office of the Comptroller of the Currency (OCC) di approvare diverse licenze per società di criptovalute, affermando che una causa intentata dagli Independent Community Bankers of America (ICBA) mirava a soffocare l’innovazione.

Lunedì, il CEO di CCI Ji Hun Kim ha dichiarato che la causa dell’ICBA era un «chiaro tentativo di opporsi alle licenze nazionali per trust, all’innovazione nei pagamenti e alla concorrenza nei servizi finanziari». L’organizzazione di advocacy crypto ha sostenuto le approvazioni e le approvazioni condizionate dell’OCC per le società di criptovalute nell’ambito delle licenze nazionali per trust, nonostante le accuse di alcuni legislatori secondo cui gli exchange «vogliono eludere le garanzie e gli obblighi fondamentali che derivano dall’essere una banca».

L’azione legale dell’ICBA, depositata venerdì presso la US District Court for the District of Columbia, sosteneva che l’OCC avesse approvato licenze bancarie statunitensi per entità, comprese società di criptovalute, senza garanzie sufficienti o conformità ai requisiti normalmente applicati alle banche.

«Il Congresso non ha creato la licenza nazionale per trust come una porta laterale d’accesso al sistema bancario per le società crypto che cercano la credibilità di una licenza bancaria federale senza gli obblighi del Community Reinvestment Act, la vigilanza consolidata, gli standard di capitale e liquidità e l’assicurazione FDIC applicabili agli istituti di deposito assicurati», ha dichiarato venerdì la presidente e CEO dell’ICBA Rebeca Romero Rainey.

Tra le domande che l’OCC ha approvato o approvato in via condizionata sotto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump figuravano quelle di World Liberty Financial, Circle, Ripple, Fidelity Digital Assets, BitGo e Paxos.

Molti legislatori hanno criticato l’approvazione di World Liberty, arrivata sotto la guida del capo dell’OCC Jonathan Gould, scelto da Trump e in carica da luglio 2025. Membri della famiglia Trump hanno cofondato la società crypto, che è stata oggetto di indagini per presunti legami con le famiglie reali degli Emirati Arabi Uniti.

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