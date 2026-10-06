Rain si unisce a una coda crescente di aziende crypto che cercano licenze federali per trust bank, mentre le banche locali hanno appena chiesto a un tribunale di annullare le norme dell’OCC che le sostengono.

Il fornitore di infrastrutture per i pagamenti in stablecoin Rain ha presentato una domanda per istituire una national trust bank con sede a New York, aggiungendosi a un’ondata di aziende crypto che nell’ultimo anno hanno cercato licenze bancarie.

Rain ha dichiarato lunedì di aver presentato la domanda all’Office of the Comptroller of the Currency (OCC) per istituire Rain National Trust Bank. Se approvata, la banca potrebbe offrire la custodia fiduciaria di asset digitali e dollari statunitensi per clienti istituzionali, gestire le riserve per gli emittenti autorizzati di stablecoin ed emettere e riscattare stablecoin garantite dal dollaro in conformità con il GENIUS Act.

Brandon Soto, ex direttore finanziario di Square Financial Services, sarà presidente e CEO della national trust bank proposta, previa revisione dell’OCC.

«Le istituzioni che costruiscono su Rain vogliono che gli asset alla base dei loro programmi siano detenuti da un fiduciario che risponda a un’autorità di regolamentazione federale», ha dichiarato Farooq Malik, CEO e cofondatore di Rain.

Rain si unisce a un numero crescente di aziende crypto e di pagamenti che cercano licenze per national trust bank. La società di infrastrutture per i pagamenti Modern Treasury ha inoltre annunciato lunedì di aver presentato una domanda per ottenere l’autorizzazione a offrire la custodia di asset digitali e servizi fiat correlati.

Le banche locali contestano l’OCC sulle licenze per le crypto trust bank

Tuttavia, la spinta ha suscitato l’opposizione delle banche locali. Venerdì, l’Independent Community Bankers of America ha citato in giudizio l’OCC, sostenendo che l’autorità di regolamentazione abbia oltrepassato i propri poteri consentendo alle trust bank non depositarie di svolgere ampie attività non fiduciarie.

La causa è stata intentata presso la US District Court for the District of Columbia contro l’OCC e il Comptroller Jonathan Gould.

L’ICBA ha sostenuto che la norma finale dell’OCC sul rilascio delle licenze alle national bank e la lettera interpretativa 1176 del 2021 «consentono perversamente a entità impegnate in attività altamente rischiose legate alle criptovalute e agli asset digitali di entrare nel sistema bancario con licenze nazionali soggette a una regolamentazione limitata, anziché con la licenza bancaria tradizionale, soggetta a una regolamentazione molto più rigorosa».

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L’ICBA ha dichiarato che il quadro normativo conferisce alle crypto trust bank un vantaggio competitivo, consentendo loro di offrire servizi che si sovrappongono a quelli delle banche locali senza dover affrontare gli stessi obblighi normativi. Ha inoltre sostenuto che i consumatori potrebbero scambiare la designazione di «national bank» per una garanzia che i loro asset siano assicurati a livello federale.

Il gruppo ha chiesto al tribunale di annullare la norma dell’OCC del marzo 2026 sul rilascio delle licenze e la lettera interpretativa del 2021, nonché di impedire ulteriori approvazioni di licenze basate su di esse.

Lunedì, il Crypto Council for Innovation ha dichiarato che la causa era un tentativo di soffocare l’innovazione.

Secondo la denuncia dell’ICBA, l’OCC ha approvato o approvato condizionatamente almeno 21 trust bank, di cui almeno 13 sono aziende crypto.

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