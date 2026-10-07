Il cofondatore e CEO di Hyperliquid, Jeff Yan, parla al Token2049 di Singapore. Fonte: Cointelegraph
La missione principale di Hyperliquid è ampliare l’accesso alle opportunità di creazione di ricchezza e favorire una maggiore partecipazione al sistema finanziario, mentre i ricavi sono solo un sottoprodotto, ha spiegato Yan, aggiungendo:
«Non stiamo davvero ottimizzando i ricavi. Sono un sottoprodotto del valore che offriamo agli utenti.»
Ha affermato che il successo di Hyperliquid è dovuto in parte al fatto che i suoi futures perpetui non hanno date di scadenza, il che riduce il numero di decisioni prese dai trader e impedisce la frammentazione della liquidità.
I 5 principali protocolli DeFi per commissioni generate negli ultimi 30 giorni. Fonte: DefiLlama
Hyperliquid si posiziona come il terzo protocollo per ricavi generati, con 72 milioni di dollari negli ultimi 30 giorni, secondo DefiLlama.
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I futures perpetui potrebbero diventare uno degli strumenti di trading dominanti nella finanza globale grazie ai loro vantaggi strutturali; Hyperliquid dimostra come l’infrastruttura blockchain potrebbe sfidare i mercati tradizionali, ha dichiarato a luglio Pantera, gestore patrimoniale specializzato nella blockchain.
La crescita di Hyperliquid ha attirato l’attenzione anche degli operatori della finanza tradizionale, tra cui la società madre della Borsa di New York (NYSE), Intercontinental Exchange (ICE), il cui CEO, Jeffrey Sprecher, ha esortato le autorità di regolamentazione a creare condizioni di “parità” per il lancio di contratti futures perpetui on-chain disponibili 24/7.
A marzo, la NYSE ha stretto una partnership con la piattaforma di tokenizzazione Securitize nell’ambito di uno sforzo più ampio volto a sviluppare un’infrastruttura di trading azionario basata sulla blockchain, con trading e regolamento disponibili 24/7 per Wall Street.
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