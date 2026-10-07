Le opportunità tradizionali di creazione della ricchezza a Wall Street, come le azioni societarie, restano in gran parte inaccessibili al pubblico degli investitori fino alla loro quotazione in borsa, il che significa che gli investitori retail perdono i guadagni più significativi realizzati prima della quotazione, secondo il cofondatore e co-CEO di Hyperliquid Jeff Yan.

«Alcuni asset possono essere negoziati solo da poche persone per molteplici ordini di grandezza della loro crescita e, alla fine, possono essere negoziati dal pubblico solo dopo che tutta la crescita è stata realizzata da poche persone selezionate dotate di privilegi», ha dichiarato Yan durante una conversazione informale tenutasi martedì al Token2049 di Singapore.

Sebbene considerasse questa dinamica un sottoprodotto dell’economia più ampia, Yan ha aggiunto che questo modello di creazione della ricchezza non è «sostenibile».

Yan ha sostenuto che i ricavi in crescita di Hyperliquid sono un sottoprodotto della creazione di un accesso globale più ampio alle opportunità di creazione della ricchezza basate sulla blockchain attraverso l’exchange decentralizzato.

Il cofondatore e CEO di Hyperliquid, Jeff Yan, parla al Token2049 di Singapore. Fonte: Cointelegraph

La missione di Hyperliquid è l’apertura finanziaria, non l’«ottimizzazione» dei ricavi: CEO

La missione principale di Hyperliquid è ampliare l’accesso alle opportunità di creazione di ricchezza e favorire una maggiore partecipazione al sistema finanziario, mentre i ricavi sono solo un sottoprodotto, ha spiegato Yan, aggiungendo:

«Non stiamo davvero ottimizzando i ricavi. Sono un sottoprodotto del valore che offriamo agli utenti.»

Ha affermato che il successo di Hyperliquid è dovuto in parte al fatto che i suoi futures perpetui non hanno date di scadenza, il che riduce il numero di decisioni prese dai trader e impedisce la frammentazione della liquidità.

I 5 principali protocolli DeFi per commissioni generate negli ultimi 30 giorni. Fonte: DefiLlama

Hyperliquid si posiziona come il terzo protocollo per ricavi generati, con 72 milioni di dollari negli ultimi 30 giorni, secondo DefiLlama.

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I futures perpetui on-chain potrebbero sfidare Wall Street: Pantera

I futures perpetui potrebbero diventare uno degli strumenti di trading dominanti nella finanza globale grazie ai loro vantaggi strutturali; Hyperliquid dimostra come l’infrastruttura blockchain potrebbe sfidare i mercati tradizionali, ha dichiarato a luglio Pantera, gestore patrimoniale specializzato nella blockchain.

La crescita di Hyperliquid ha attirato l’attenzione anche degli operatori della finanza tradizionale, tra cui la società madre della Borsa di New York (NYSE), Intercontinental Exchange (ICE), il cui CEO, Jeffrey Sprecher, ha esortato le autorità di regolamentazione a creare condizioni di “parità” per il lancio di contratti futures perpetui on-chain disponibili 24/7.

A marzo, la NYSE ha stretto una partnership con la piattaforma di tokenizzazione Securitize nell’ambito di uno sforzo più ampio volto a sviluppare un’infrastruttura di trading azionario basata sulla blockchain, con trading e regolamento disponibili 24/7 per Wall Street.

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