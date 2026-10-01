Dune ha rilevato che i mercati tokenizzati mostrano pattern di trading diversi da quelli dei mercati tradizionali, con il valore degli RWA che ha raggiunto i 34,5 miliardi di dollari.

Secondo un nuovo rapporto di Dune, che confronta l’attività on-chain e off-chain nei comparti azionario, del credito, delle materie prime e dei prodotti equivalenti alla liquidità, i mercati tokenizzati mostrano dinamiche di negoziazione e investimento diverse da quelle dei mercati tradizionali.

Dune ha rilevato una differenza particolarmente marcata nel comparto azionario, dove le singole azioni rappresentavano l’81% dell’offerta spot di azioni tokenizzate, mentre gli exchange-traded fund (ETF) costituivano il 19%.

Armand Khatri, responsabile dell’ecosistema presso Ondo Finance, ha affermato che la tokenizzazione offre agli investitori un maggiore controllo sulla selezione degli asset, riducendo la loro dipendenza dalle offerte degli intermediari locali.

«L’investitore decide quale preferisce», ha affermato, riferendosi alla scelta tra l’esposizione a una singola società e quella a un indice.

Dune ha stimato a 34,5 miliardi di dollari il valore degli asset tokenizzati del mondo reale al 31 agosto, in aumento di oltre il 140% rispetto a un anno prima; gli equivalenti alla liquidità continuavano a dominare l’offerta, mentre le azioni erano il segmento più attivamente negoziato.

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Le azioni tokenizzate restano una frazione dei mercati globali

Secondo dati separati di Binance Research, citati dal co-CEO di Binance Richard Teng, il mercato delle azioni tokenizzate valeva 4,43 miliardi di dollari al 15 settembre, in crescita del 390% nel 2026, ma rappresentava appena lo 0,0029% del mercato globale delle azioni quotate, pari a 151.900 miliardi di dollari.

Binance Research ha previsto che, nello scenario di base, le azioni tokenizzate potrebbero raggiungere circa 349 miliardi di dollari entro il 2030. Teng ha affermato che la tokenizzazione potrebbe cambiare il modo in cui gli investitori accedono ai mercati azionari, ma che il cambiamento “non avverrà dall’oggi al domani”.

Anche le autorità di regolamentazione e le borse statunitensi hanno adottato misure per ampliare il trading tokenizzato. Il 17 settembre, la Securities and Exchange Commission statunitense ha concesso un’esenzione temporanea che consente il trading on-chain limitato di azioni statunitensi quotate tokenizzate.

La New York Stock Exchange e Blockchain.com hanno inoltre annunciato piani per offrire azioni statunitensi quotate tokenizzate ed ETF attraverso la piattaforma di trading digitale pianificata dal NYSE, previa approvazione normativa.

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