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Secondo dati separati di Binance Research, citati dal co-CEO di Binance Richard Teng, il mercato delle azioni tokenizzate valeva 4,43 miliardi di dollari al 15 settembre, in crescita del 390% nel 2026, ma rappresentava appena lo 0,0029% del mercato globale delle azioni quotate, pari a 151.900 miliardi di dollari.
Binance Research ha previsto che, nello scenario di base, le azioni tokenizzate potrebbero raggiungere circa 349 miliardi di dollari entro il 2030. Teng ha affermato che la tokenizzazione potrebbe cambiare il modo in cui gli investitori accedono ai mercati azionari, ma che il cambiamento “non avverrà dall’oggi al domani”.
Anche le autorità di regolamentazione e le borse statunitensi hanno adottato misure per ampliare il trading tokenizzato. Il 17 settembre, la Securities and Exchange Commission statunitense ha concesso un’esenzione temporanea che consente il trading on-chain limitato di azioni statunitensi quotate tokenizzate.
La New York Stock Exchange e Blockchain.com hanno inoltre annunciato piani per offrire azioni statunitensi quotate tokenizzate ed ETF attraverso la piattaforma di trading digitale pianificata dal NYSE, previa approvazione normativa.
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