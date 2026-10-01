MetaMask ha dichiarato di stare indagando internamente sulla minaccia e di non aver rilevato alcuna minaccia immediata ai suoi wallet.

MetaMask ha annunciato di stare reagendo a un incidente di sicurezza che riguarda una parte della sua infrastruttura e di stare ritirando, come misura precauzionale, i validatori di staking interessati.

In un aggiornamento di mercoledì, MetaMask ha dichiarato di stare affrontando internamente la minaccia in corso e di collaborare con partner esterni e consulenti per la sicurezza. Non ha precisato in cosa consistesse il problema di sicurezza, ma ha affermato di non aver identificato alcuna minaccia immediata ai wallet di MetaMask.

MetaMask ha dichiarato che le misure precauzionali riguardano i validatori all'interno delle sue operazioni di staking non custodial.

Cointelegraph ha contattato MetaMask, ma non ha ricevuto una risposta immediata.

Lido illustra il ritiro dei validatori e le potenziali penalità

Lido ha dichiarato separatamente che MetaMask Staking aveva iniziato ad adottare «misure precauzionali per proteggere gli asset dei clienti relativi ai suoi validatori di Ethereum gestiti», incluso il ritiro dei suoi validatori di Ether (ETH) dal protocollo Lido mercoledì.

Si prevede che gli ultimi validatori interessati completino il ritiro entro la fine del 7 ottobre.

«Si prevede che gli ETH ritirati dai validatori gestiti da MetaMask Staking tornino gradualmente al protocollo quando i validatori interessati completeranno il ciclo di ritiro, prelievo e rientro, che secondo le stime richiederà fino a circa 45 giorni a causa della coda di ingresso prolungata», ha dichiarato Will Shannon, sviluppatore di Lido Finance.

Questa è una notizia in aggiornamento. Ulteriori informazioni saranno aggiunte non appena saranno disponibili.