MetaMask ha dichiarato che le misure precauzionali riguardano i validatori all'interno delle sue operazioni di staking non custodial.
Cointelegraph ha contattato MetaMask, ma non ha ricevuto una risposta immediata.
Lido ha dichiarato separatamente che MetaMask Staking aveva iniziato ad adottare «misure precauzionali per proteggere gli asset dei clienti relativi ai suoi validatori di Ethereum gestiti», incluso il ritiro dei suoi validatori di Ether (ETH) dal protocollo Lido mercoledì.
Si prevede che gli ultimi validatori interessati completino il ritiro entro la fine del 7 ottobre.
«Si prevede che gli ETH ritirati dai validatori gestiti da MetaMask Staking tornino gradualmente al protocollo quando i validatori interessati completeranno il ciclo di ritiro, prelievo e rientro, che secondo le stime richiederà fino a circa 45 giorni a causa della coda di ingresso prolungata», ha dichiarato Will Shannon, sviluppatore di Lido Finance.
Questa è una notizia in aggiornamento. Ulteriori informazioni saranno aggiunte non appena saranno disponibili.