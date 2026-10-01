Un giudice federale statunitense ha respinto la maggior parte delle richieste presentate contro Chainalysis dall’amministratore del contenzioso di Celsius Network, ma ne ha autorizzata una a proseguire.

La richiesta rimasta in piedi sostiene che Chainalysis abbia aiutato gli insider di Celsius a violare i propri doveri fiduciari.

La giudice distrettuale statunitense Margaret Garnett ha respinto la richiesta di Chainalysis di archiviare la contestazione di concorso nell’illecito in una decisione emessa martedì. Ha ritenuto che la denuncia sostenesse adeguatamente che Chainalysis sapesse che un comunicato stampa di Celsius del 2020 conteneva dichiarazioni false e avesse contribuito a diffonderle.

La giudice ha respinto con effetto preclusivo altre 12 richieste, impedendo ai ricorrenti di modificarle nell’ambito di questo procedimento.

Tre richieste ai sensi delle norme sulla tutela dei consumatori sono state respinte senza pregiudizio. I ricorrenti hanno tempo fino al 20 ottobre per modificare tali richieste o comunicare al tribunale che non intendono farlo.

Celsius, un prestatore di criptovalute, ha dichiarato bancarotta nel luglio 2022 durante il crollo del mercato delle criptovalute. Un mese prima aveva congelato i prelievi, lasciando i clienti impossibilitati ad accedere a circa 4,7 miliardi di dollari in attività. La causa contro Chainalysis fa parte degli sforzi dell’eredità fallimentare per recuperare fondi per i creditori.

Chainalysis ha dichiarato a Cointelegraph di non poter commentare. L’amministratore del contenzioso di Celsius non aveva risposto prima della pubblicazione.

La causa di Celsius si concentra sull’“audit” da 3,3 miliardi di dollari

Nel 2020, Celsius ha incaricato Chainalysis di contribuire al calcolo dei suoi asset in gestione utilizzando il software Reactor dell’azienda, e in seguito ha reso pubblici i risultati presentandoli come un audit.

Secondo la denuncia, come riassunta dal tribunale, un dirigente di Celsius aveva inizialmente calcolato circa 1,18 miliardi di dollari in asset utilizzando Reactor, prima che modifiche alla metodologia aumentassero la cifra a circa 3,3 miliardi di dollari.

Un comunicato stampa del 9 dicembre 2020 annunciava un “audit” che confermava circa 3,3 miliardi di dollari in asset di Celsius utilizzando Chainalysis Reactor, sulla base delle transazioni, dei depositi totali e dei prelievi totali dal lancio del servizio di Celsius nel 2018.

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La denuncia sostiene che Chainalysis abbia contribuito a redigere, modificare e approvare il comunicato e sapesse che le dichiarazioni che descrivevano il lavoro come un “audit” e una “verifica indipendente” erano false o sostanzialmente fuorvianti.

Le accuse non sono state dimostrate e Chainalysis ha chiesto che la denuncia fosse respinta integralmente.

La causa è stata intentata dal Blockchain Recovery Investment Consortium, o BRIC. Esso agisce in qualità di amministratore del contenzioso e responsabile del recupero per il patrimonio di Celsius e persegue richieste per conto di Celsius e di alcuni ex clienti.

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