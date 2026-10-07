La blockchain layer 1 ha dichiarato che i suoi tunnel off-chain programmabili hanno raggiunto il traguardo durante uno stress test dal vivo progettato per simulare attività ad alta frequenza tra agenti AI.

I tunnel off-chain programmabili di Sui hanno raggiunto 40,6 milioni di transazioni al secondo in un test dal vivo progettato per simulare attività ad alta frequenza tra agenti AI.

Sui ha dichiarato che i suoi tunnel off-chain programmabili hanno elaborato più di 40 milioni di transazioni al secondo durante uno stress test dal vivo, superando un precedente record stabilito a luglio. Il test, condotto mercoledì al Sui Basecamp di Singapore, ha raggiunto un picco di 40.614.180 TPS, rispetto a circa 6,1 milioni di TPS in un test simile a luglio.

Le transazioni sono state elaborate off-chain attraverso i tunnel Sui, canali programmabili che effettuano il settlement sulla blockchain Sui quando vengono chiusi. Durante il test sono stati aperti più di 10.000 tunnel sulla mainnet di Sui, con attività che spaziavano dai pagamenti ai giochi e alle applicazioni di chat.

Fonte: SUI Network

Sui ha dichiarato che i tunnel sono progettati per gestire attività ad alta frequenza, comprese le interazioni tra agenti AI, senza richiedere che ogni transazione venga elaborata direttamente on-chain.

«Sui è costruita per il momento in cui milioni di agenti AI effettuano transazioni ogni giorno», ha dichiarato Adeniyi Abiodun, co-fondatore e chief product officer di Mysten Labs, il contributore originario di Sui. Ha aggiunto:

Nessun mercato al mondo ha bisogno di 6 milioni di transazioni al secondo, tanto meno di 40 milioni: le persone semplicemente non si muovono così velocemente. Gli agenti sì.

CertiK ha operato come revisore indipendente durante la dimostrazione e sta esaminando i dati del test; un rapporto è atteso nei prossimi giorni.

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