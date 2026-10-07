Fonte: SUI Network
Sui ha dichiarato che i tunnel sono progettati per gestire attività ad alta frequenza, comprese le interazioni tra agenti AI, senza richiedere che ogni transazione venga elaborata direttamente on-chain.
«Sui è costruita per il momento in cui milioni di agenti AI effettuano transazioni ogni giorno», ha dichiarato Adeniyi Abiodun, co-fondatore e chief product officer di Mysten Labs, il contributore originario di Sui. Ha aggiunto:
Nessun mercato al mondo ha bisogno di 6 milioni di transazioni al secondo, tanto meno di 40 milioni: le persone semplicemente non si muovono così velocemente. Gli agenti sì.
CertiK ha operato come revisore indipendente durante la dimostrazione e sta esaminando i dati del test; un rapporto è atteso nei prossimi giorni.
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