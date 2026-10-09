Secondo quanto riferito, Blockchain.com ha richiesto alla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) statunitense l’approvazione di offerte di mercati predittivi e derivati crypto.

CNBC ha riferito venerdì che l’exchange ha presentato domanda per due licenze alla CFTC, così da offrire contratti su eventi e derivati crypto a investitori retail e istituzionali con sede negli Stati Uniti. Le licenze, rispettivamente come designated contract market (DCM) e futures commission merchant (FCM), consentirebbero a Blockchain.com di operare rispettivamente come exchange di futures per i contratti su eventi e come broker per i contratti derivati.

A luglio, Blockchain.com ha annunciato l’intenzione di collaborare con Polymarket nell’ambito dell’integrazione dei mercati predittivi nell’app della società. Tuttavia, se approvata, la licenza della CFTC consentirebbe all’exchange di offrire un proprio marketplace con contratti su eventi.

La questione della supervisione e dell’applicazione delle norme nei confronti di piattaforme di mercati predittivi come Kalshi e Polymarket è attualmente all’esame dei tribunali statunitensi, poiché molte autorità a livello statale hanno cause pendenti contro società accusate di violare le leggi sulle scommesse relative a sport ed elezioni. Il mese scorso, funzionari del New Jersey hanno presentato una petizione alla Corte Suprema degli Stati Uniti affinché si pronunciasse sul loro caso contro Kalshi, una decisione che potrebbe risolvere le controversie tra autorità federali e statali.

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Secondo quanto riferito, Blockchain.com stava inoltre valutando un’offerta pubblica iniziale con una valutazione fino a 6 miliardi di dollari e prevedeva di raccogliere 500 milioni di dollari.

Il presidente della CFTC promuove la regolamentazione delle criptovalute citando il collasso di FTX

Questa settimana, il presidente della CFTC Michael Selig ha giustificato i tentativi dell’agenzia di portare avanti la regolamentazione delle criptovalute attraverso l’elaborazione di norme anziché una legislazione approvata dal Congresso, richiamando il crollo dell’exchange FTX. La società crypto ha presentato istanza di fallimento nel novembre 2022, portando ad accuse penali contro molti dei suoi dirigenti, tra cui l’ex CEO Sam Bankman-Fried.

In un’intervista rilasciata mercoledì a Fox Business, Selig ha dichiarato che le norme proposte, che riguarderebbero le società registrate come imprese crypto autorizzate, introdurrebbero «garanzie per i mercati spot crypto», citando il collasso di FTX. Venerdì, ha pubblicato un messaggio secondo cui le norme dell’agenzia impedirebbero «il furto dei fondi dei clienti, come abbiamo visto con FTX».

Selig resta l’unico commissario e presidente della CFTC; a venerdì, la Casa Bianca non aveva annunciato alcuna nomina per i quattro posti vacanti presso l’agenzia. Il presidente ha ripetutamente dichiarato di voler attuare l’agenda crypto del presidente Donald Trump e ha inoltre affermato che l’agenzia dispone di giurisdizione esclusiva sui mercati predittivi.

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