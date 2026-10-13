Anthropic ha avvertito che mancano pochi mesi perché i «vermi dell’IA» malevoli siano in grado di autoreplicarsi e infettare autonomamente i dispositivi degli utenti, come elettrodomestici e altri dispositivi connessi a Internet.

La società di intelligenza artificiale (IA) Anthropic ha avvertito che sistemi autonomi di IA autoreplicanti potrebbero iniziare a diffondersi tra i dispositivi degli utenti senza intervento umano, in modo analogo ai virus informatici.

Secondo un rapporto di lunedì dei ricercatori William Zhou e Daniel Freeman per il Frontier Red Team di Anthropic, i «vermi dell’IA» malevoli potrebbero iniziare a prendere autonomamente di mira dispositivi di uso quotidiano, tra cui TV Android, elettrodomestici intelligenti, videocamere e altri dispositivi connessi a Internet dotati di capacità di calcolo di base e sicurezza debole.

Gli autori hanno affermato che i piccoli modelli di IA potrebbero essere «a pochi mesi dal diventare abbastanza capaci da autoreplicarsi sui dispositivi commerciali dell’Internet delle cose (IoT)», il che costituirebbe una minaccia difficile da gestire perché «non avrebbe alcun punto centralizzato da cui essere disattivata».

L’avvertimento fa seguito alle rinnovate preoccupazioni per le crescenti capacità matematiche dei modelli di IA, che potrebbero infine violare le firme crittografiche utilizzate nei wallet crypto, mettendo a rischio circa un terzo dell’offerta di Bitcoin.

Quasi un terzo dell’offerta globale di Bitcoin, ovvero 6,26 milioni di BTC, si trova attualmente in indirizzi vulnerabili a essere violati da modelli di IA o computer quantistici. Tuttavia, 4,33 milioni sono esposti a causa del riutilizzo degli indirizzi, il che significa che spostare quei BTC in nuovi wallet porrebbe fine all’esposizione, ha scritto giovedì su X il cofondatore di Glassnode Rafael Schultze-Kraft post.

Un giorno prima, il ricercatore di Ethereum Justin Drake aveva avvertito che i rapidi progressi dell’IA potrebbero compromettere l’algoritmo di firma digitale a curva ellittica (ECDSA) che protegge i wallet di criptovalute prima di quanto previsto in precedenza, esortando gli utenti a trasferirsi su wallet nuovi.

Haseeb Qureshi, managing partner di Dragonfly, ha definito l’ avvertimento «catastrofismo crittografico» e ha affermato che trasferire i token su indirizzi nuovi non rappresentava una soluzione reale contro la minaccia.

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