L’informatico teorico Scott Aaronson afferma che i principali laboratori di IA potrebbero custodire scoperte non divulgate nel campo della crittografia.

In un post sul suo blog pubblicato mercoledì, Aaronson, ex ricercatore di OpenAI e professore presso l’Università del Texas ad Austin, ha avvertito che gli algoritmi derivanti dai progressi matematici guidati dall’IA finiranno per violare i sistemi crittografici attualmente utilizzati.

«Sono praticamente certo, sulla base di diverse fonti affidabili, che i laboratori di IA custodiscano ora una o più bombe in questo campo», ha affermato Aaronson. «Tuttavia, finché non vedrò i dettagli o non parlerò direttamente con qualcuno di un laboratorio, mi sentirò molto, molto meno sicuro sulla natura specifica di quelle bombe».

Le dichiarazioni alimentano i timori che le capacità matematiche dell’IA, in rapida evoluzione, possano alla fine compromettere la crittografia utilizzata per proteggere i wallet crypto e le transazioni sulle blockchain. Il cofondatore di Ethereum Vitalik Buterin e il ricercatore Justin Drake hanno espresso preoccupazioni analoghe a ottobre.

L’IA affronta problemi matematici irrisolti da tempo

Le ultime settimane hanno mostrato il ritmo con cui l’IA è riuscita a superare problemi matematici prima considerati insolubili.

Venerdì, il matematico di Anthropic Levent Alpöge ha pubblicato una dimostrazione assistita dall’IA dell’ipotesi generalizzata di Riemann, uno dei più celebri problemi irrisolti della matematica.

Alpöge l’ha sviluppata con una versione non pubblicata di Claude nell’arco di circa sei settimane, per un totale di 17 milioni di righe di codice Lean. In seguito, la dimostrazione è stata verificata come corretta da Lean FRO e dalla Mathlib Initiative.

Pochi giorni dopo, sia Anthropic sia OpenAI hanno pubblicato dimostrazioni della congettura VP contro VNP, descritta come una controparte algebrica di P contro NP, un altro importante problema irrisolto dell’informatica teorica.

A ottobre, OpenAI ha pubblicato su GitHub 722 manoscritti matematici generati dall’IA, riguardanti 372 aree problematiche; da allora l’iniziativa è stata soprannominata «mathocalypse».

«La scorsa settimana è stata molto simile a come avrei sempre immaginato l’inizio di una singolarità dell’IA», ha affermato Aaronson.

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Secondo Aaronson, una delle voci è che uno o entrambi i laboratori di IA abbiano risolto il «factoring in P», riferito a un algoritmo di fattorizzazione in tempo polinomiale: una svolta che potrebbe minacciare la crittografia RSA.

Anche il commentatore di IA Andrew Curran e Aran Nayebi, ricercatore di machine learning presso la Carnegie Mellon University, hanno detto di aver sentito voci simili.

Aaronson ha tuttavia rifiutato di offrire qualsiasi indicazione sull’ipotesi che l’ECDSA, uno schema di firma digitale utilizzato da Bitcoin, sia stato violato.

«È fondamentale non lasciare che la parte crittografica della storia metta in ombra l’enormità intellettuale di ciò che sta accadendo», ha affermato Aaronson.

«Se, in questi giorni di rivelazioni e meraviglie e terrori profetizzati da tempo, la vostra preoccupazione principale è il vostro wallet Bitcoin, allora rivolgetevi altrove per le voci sul fatto che l’ECDSA sia stato violato o meno, o qualunque altra cosa. Qui non troverete ciò che state cercando».

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