Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lasciato aperta la possibilità di concedere la grazia al fondatore e CEO di Nvidia Jensen Huang, anche se ha detto di non ritenere che sarà necessario.

Trump ha rilasciato queste dichiarazioni durante un’ intervista al New York Post, appena un giorno dopo che Huang è stato reintegrato come CEO di Nvidia, mentre erano in corso verifiche sulla sua relazione con una presunta spia cinese e sulla possibilità che avesse consentito ai chip dell’azienda di finire nelle mani della Cina.

Alla domanda su una grazia per eventuali reati, Trump ha dichiarato al Post: «È sempre un’opzione, immagino, ma non credo che sarà necessaria».

Trump aveva in precedenza rivendicato il merito di aver spinto il consiglio di amministrazione di Nvidia a riportare Huang al suo incarico: una decisione che lunedì ha fatto impennare il titolo Nvidia.

Huang dovrebbe testimoniare davanti ai legislatori in un’intervista a porte chiuse e trascritta con la Commissione per gli Affari esteri della Camera, la Commissione per l’Intelligence della Camera e la Commissione ristretta della Camera sul Partito comunista cinese il 1° dicembre.

Il 3 dicembre, Huang sarà l’unico testimone in un’audizione della Commissione per le attività bancarie, gli alloggi e gli affari urbani, dedicata ai controlli statunitensi sulle esportazioni.

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