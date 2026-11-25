La Federal Communications Commission (FCC) statunitense ha autorizzato SpaceX, la società di Elon Musk, a dispiegare fino a 1 milione di satelliti nell’ambito di una rete prevista di centri dati orbitali, in quella che l’agenzia ha descritto come una prima storica.

Secondo un’ annuncio della FCC pubblicato mercoledì, la costellazione di satelliti, denominata «Starmind», è progettata per fornire infrastrutture di calcolo orbitali in risposta alla crescente domanda di intelligenza artificiale (IA), elaborando grandi quantità di dati destinati all’utilizzo sulla Terra.

Il presidente della FCC, Brendan Carr, ha dichiarato che l’autorizzazione apre una nuova frontiera per le infrastrutture di calcolo, mentre SpaceX e altre aziende cercano di trasferire la capacità di elaborazione dei dati oltre la Terra. L’agenzia ha affermato che sta continuando a esaminare ulteriori proposte per centri dati orbitali.

La notizia è in aggiornamento e ulteriori informazioni saranno aggiunte non appena disponibili.

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