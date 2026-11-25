Mercoledì il Financial Times ha riferito che l’Unione europea sta pianificando un fondo che potrebbe raccogliere fino a 50 miliardi di euro (54,7 miliardi di dollari) da investire in aziende di intelligenza artificiale e calcolo quantistico.

L’UE vuole ridurre la propria dipendenza dalle tecnologie statunitensi e cinesi. Due funzionari coinvolti nei colloqui hanno dichiarato al Financial Times che il proposto Sovereign Tech Equity Fund investirebbe somme maggiori, assumerebbe più rischi e manterrebbe le proprie partecipazioni più a lungo rispetto agli attuali programmi di finanziamento dell’UE.

Secondo il rapporto, la Commissione europea mira ad attirare investitori privati, puntando a un investimento fino a sei euro per ogni euro impegnato. I dettagli operativi sono attesi a febbraio.

Le due tecnologie che l’UE vuole sostenere comportano rischi diversi per i detentori di criptovalute. Gli hacker usano già l’IA per prendere di mira gli exchange di criptovalute e rubare fondi, mentre un computer quantistico sufficientemente potente potrebbe un giorno consentire agli aggressori di accedere alle criptovalute di un’altra persona.

Il 4 novembre, l’agenzia nazionale indiana per la cybersicurezza ha avvertito che gli hacker usavano strumenti di IA per prendere di mira gli exchange di criptovalute e altre società finanziarie, con attacchi che hanno portato al furto delle chiavi dei wallet e alla sottrazione di fondi.

A settembre, le autorità europee di regolamentazione finanziaria hanno avvertito che i computer quantistici potrebbero compromettere i sistemi crittografici che proteggono le transazioni blockchain. L’International Organization of Securities Commissions (IOSCO) ha avvertito giovedì che l’aggiornamento delle blockchain per resistere agli attacchi quantistici potrebbe ridurre la capacità di elaborazione delle transazioni e aumentare le commissioni.

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