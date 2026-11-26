Il team di sviluppo di Zcash Zakura ha esortato la comunità ad accelerare il ritiro proposto di Sapling, un vecchio pool di transazioni schermate che detiene quasi il 2% dell’offerta totale del token Zcash.

Zakura, guidata dal cofondatore Sean Bowe e dallo sviluppatore Dev Ojha, ha detto a i membri della comunità mercoledì di iniziare a migrare i propri fondi da Sapling, che detiene circa 400.000 token Zcash (ZEC), per un valore di circa 302 milioni di dollari.

Zakura ha raccomandato un aggiornamento della rete per interrompere i nuovi depositi in Sapling, mantenendo aperti i prelievi per consentire agli attuali detentori di migrare i propri fondi verso il più recente pool schermato di Zcash, Ironwood.

I progressi matematici accelerati dall’IA potrebbero alla fine compromettere la crittografia di Sapling basata sugli accoppiamenti e mettere a rischio i fondi, consentendo agli aggressori di falsificare le prove delle transazioni e potenzialmente creare ZEC contraffatti, ha avvertito Zakura. Ironwood utilizza un sistema di prove diverso, che non si basa su accoppiamenti simili. Dev Ojha ha proposto di rendere il pool Sapling disponibile solo per i prelievi nell’aprile 2026.

Il 3 giugno, gli sviluppatori di Zcash hanno temporaneamente sospeso le transazioni Orchard dopo aver scoperto una vulnerabilità nel pool schermato. La funzionalità è stata ripristinata più tardi quello stesso giorno tramite un aggiornamento d’emergenza. La Zcash Foundation ha dichiarato che non vi erano prove che la vulnerabilità fosse stata sfruttata.

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