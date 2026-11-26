Fondo BUIDL di BlackRock, patrimonio totale in gestione e rendimenti mensili. Fonte: RWA.xyz
BlackRock ha lanciato a marzo 2024 il suo primo fondo di liquidità istituzionale tokenizzato denominato in dollari statunitensi, BUIDL. Secondo RWA.xyz, il fondo disponeva di 1,55 miliardi di dollari in asset, in calo di quasi il 30% negli ultimi 30 giorni, e aveva un rendimento sull’arco dei 12 mesi precedenti del 3,59%.
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