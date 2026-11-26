Roland Chai, vicepresidente esecutivo e responsabile delle reti di liquidità digitale di Nasdaq, ha esortato i legislatori dell’Unione europea a valutare la creazione di un quadro giuridico dedicato ai titoli tokenizzati, per evitare le incertezze legali derivanti dalla frammentazione normativa.

«Riteniamo utile esplorare un 28º regime, ossia un quadro dedicato e armonizzato a livello dell’UE per l’emissione di titoli tokenizzati», ha dichiarato Chai intervenendo giovedì a Bruxelles alla tavola rotonda della Commissione europea sulla tokenizzazione.

L’espressione «28º regime» si riferisce al concetto di un insieme facoltativo di norme valido in tutta l’UE, che si applicherebbe parallelamente ai sistemi nazionali dei 27 Stati membri del blocco.

Chai ha dichiarato che la controllata svedese di Nasdaq aveva richiesto la sua prima licenza per la negoziazione e il regolamento basati sulla tecnologia di registro distribuito (DLT). Nasdaq stava inoltre valutando l’accettazione di garanzie tokenizzate, ma incontrava vincoli nell’ambito delle norme UE vigenti.

Le dichiarazioni di Chai fanno eco a un recente avvertimento della presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde, secondo cui venerdì l’Europa rischia di sviluppare un mercato frammentato dei titoli tokenizzati se non stabilisce standard comuni. In loro assenza, le piattaforme di trading potrebbero non essere in grado di regolare le transazioni tra loro.

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BlackRock segnala la domanda istituzionale di fondi tokenizzati

Hannah Winter, responsabile della liquidità digitale di BlackRock, ha dichiarato che i clienti istituzionali che cercano accesso a fondi monetari regolamentati stanno alimentando la domanda di tokenizzazione.

«Per noi è assolutamente trainata dalla domanda», ha dichiarato Winter alla tavola rotonda. «La possibilità di sfruttare un fondo monetario tokenizzato aumenta il rendimento di tali disponibilità, ma consente anche di sbloccare le operazioni su base 24/7».

Winter ha dichiarato che i principali utilizzi dei fondi tokenizzati includono la gestione della tesoreria e della liquidità, nonché le garanzie per le posizioni in derivati.

Ad agosto, BlackRock ha annunciato piani per offrire versioni tokenizzate di alcuni fondi monetari europei utilizzando l’infrastruttura blockchain di JPMorgan, comprese le classi di quote in sterline, euro e dollari statunitensi della Institutional Cash Series di BlackRock.

Fondo BUIDL di BlackRock, patrimonio totale in gestione e rendimenti mensili. Fonte: RWA.xyz

BlackRock ha lanciato a marzo 2024 il suo primo fondo di liquidità istituzionale tokenizzato denominato in dollari statunitensi, BUIDL. Secondo RWA.xyz, il fondo disponeva di 1,55 miliardi di dollari in asset, in calo di quasi il 30% negli ultimi 30 giorni, e aveva un rendimento sull’arco dei 12 mesi precedenti del 3,59%.

Magazine: Il Vietnam prepara un progetto pilota sulle criptovalute, Hong Kong promuove la tokenizzazione: Asia Express