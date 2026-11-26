Giovedì, il cofondatore di Ethereum Vitalik Buterin ha chiesto una maggiore verificabilità dei chip informatici, citando l’evoluzione delle minacce alla sicurezza nel settore dei wallet hardware.

In un post sul suo blog, Buterin ha dichiarato che la maggior parte dei chip commerciali open source non divulga dettagli sufficienti per verificarne la costruzione fisica. Pubblicare ciò che un chip è programmato per fare è diverso dal fornire un progetto rispetto al quale gli ispettori possano controllare l’hardware stesso.

«Questa preoccupazione non è solo teorica», ha dichiarato Buterin, aggiungendo che l’industria crypto ha assistito ad attacchi che prevedevano l’inserimento di impianti-spia nei wallet hardware prima della loro vendita ai consumatori.

Buterin ha avvertito che i futuri attacchi potrebbero essere più difficili da rilevare, con funzioni malevole integrate in chip sostitutivi simili a quelli legittimi.

«Questo non si può rilevare a occhio nudo», ha scritto.

A ottobre, Ledger ha dichiarato che impianti malevoli nei dispositivi venduti tramite il rivenditore CryptoBilis acquisivano le frasi di recupero e le trasmettevano sulle reti cellulari. Ledger ha sospeso le vendite del rivenditore nel Sud-est asiatico e a Hong Kong, ha inasprito le regole di distribuzione e ha offerto ispezioni ai raggi X dopo che dispositivi manomessi erano emersi al di fuori della regione.

A novembre, Trezor ha dichiarato di aver trovato impianti simili in tre dispositivi venduti tramite lo stesso rivenditore. L’azienda ha rilasciato un aggiornamento del firmware per impedire agli impianti di acquisire dati e ha ridotto la propria rete di rivenditori di circa l’80%.

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Buterin immagina una separazione tra prestazioni e sicurezza

Buterin ha avvertito che l’ispezione dei chip resterebbe un’attività specialistica per auditor professionisti, giornalisti e gruppi della società civile, anche se i progetti hardware diventassero completamente open source.

«Affinché il calcolo sia democratizzato, anche il livello hardware deve essere aperto alla partecipazione e alla sperimentazione», ha scritto.

Tuttavia, Buterin ha affermato che, date le forti pressioni commerciali cui sono sottoposte le aziende, l’industria non può aspettarsi che tutto l’hardware diventi open source.

Ha detto di sperare che l’industria si divida tra hardware ad alte prestazioni e hardware sicuro. Sebbene l’hardware sicuro possa essere «10 volte meno efficiente o più», sarebbe comunque sufficiente per la maggior parte delle applicazioni quotidiane.

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