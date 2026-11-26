Il protocollo di finanza decentralizzata (DeFi) Sky ha proposto un voto di governance d’emergenza per accelerare il trasferimento di 25 milioni di USDS alla Sky Frontier Foundation, destinati a ridurre il debito, in un contesto di crisi di liquidità che da oltre due settimane rende difficili i prelievi per i depositanti di stUSDS.

Mercoledì, il Core Facilitator di Sky ha dichiarato di aver attivato la procedura di risposta alle emergenze del protocollo per accelerare il rimborso del debito nel tentativo di allentare la pressione sulla liquidità, invece di attendere il prossimo voto programmato per il 3 dicembre. Il rimborso dei prestiti finanziati dal pool di prestiti stUSDS libererebbe capitale per consentire ai depositanti di effettuare prelievi.

La crisi di liquidità si è sviluppata quando i depositanti hanno ritirato fondi dal pool di prestiti stUSDS, che fornisce prestiti in USDS a mutuatari che utilizzano token SKY in staking come garanzia. Bitquery ha rilevato che i prelievi giornalieri hanno raggiunto circa 14,2 milioni di dollari il 10 novembre, esaurendo la liquidità disponibile.

Al momento della stesura, i dati di Spark mostravano che quasi tutti i 158,48 milioni di dollari di asset del pool erano stati dati in prestito, lasciando disponibili per i prelievi appena 3.270 dollari.

Lunedì, il cofondatore di Sky Rune Christensen ha riconosciuto che i suoi prestiti avevano contribuito alla difficoltà nei prelievi, affermando di dovere ancora circa 77 milioni di USDS.

La proposta segue l’appello di un prestatore di Sky a utilizzare fino a 50 milioni di dollari delle riserve del protocollo per acquistare token SKY dai mutuatari, consentendo loro di rimborsare i prestiti e liberando liquidità per i prelievi.

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