I colossi finanziari giapponesi SBI Holdings e Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) hanno lanciato una joint venture con la Solana Foundation per tokenizzare gli asset, sviluppare infrastrutture per i pagamenti in stablecoin ed espandere i servizi finanziari on-chain in tutta l’Asia.

Le tre parti hanno dichiarato mercoledì di aver finalizzato gli accordi per trasferire SBI R3 Japan a una nuova struttura di joint venture, con la società che ha iniziato le operazioni su vasta scala come SBI Solana Global.

La società ha dichiarato che si concentrerà sulla tokenizzazione degli asset finanziari, sulla tokenizzazione di asset del mondo reale, sui pagamenti in stablecoin e sulla gestione di asset on-chain.

I suoi piani comprendono lo sviluppo di infrastrutture per le rimesse nazionali e transfrontaliere, l’esplorazione di micropagamenti condotti da agenti di intelligenza artificiale (IA) e il supporto all’emissione e alla distribuzione di obbligazioni tokenizzate, fondi d’investimento e crediti derivanti da prestiti.

SBI si è già espansa nelle stablecoin denominate sia in dollari sia in yen. La sua controllata crypto SBI VC Trade ha iniziato a offrire il trading di USDC nel marzo 2025, mentre il gruppo e Startale hanno lanciato JPYSC, ancorata allo yen, nel giugno 2026.

Il lancio segue una partnership strategica tra SBI Holdings e la Solana Foundation annunciata a luglio, che ha delineato piani per rinominare SBI R3 Japan e sviluppare infrastrutture finanziarie a supporto dell’adozione istituzionale della blockchain.

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