L’Autorità monetaria di Hong Kong (HKMA) ha lanciato mercoledì una piattaforma che supporta il regolamento 24/7 di titoli di debito tokenizzati in più valute.

La CMU Digital Asset Platform, sviluppata e gestita da CMU OmniClear Limited per conto della HKMA, utilizza token di cassa per i pagamenti e si collega ai sistemi di pagamento convenzionali e alle valute digitali delle banche centrali.

Il suo modello on-chain di consegna contro pagamento garantisce che i titoli e il pagamento corrispondente vengano trasferiti insieme, oppure che nessuno dei due venga trasferito. Ciò significa che l’acquirente riceve i titoli solo se il venditore riceve il pagamento.

La piattaforma gestisce inoltre l’emissione, i pagamenti degli interessi e il rimborso alla scadenza, e supporta la tokenizzazione di titoli di debito esistenti. La HKMA ha dichiarato di puntare a migliorare l’efficienza del regolamento e a ridurre i costi operativi.

Il lancio segue una distinta espansione dell’infrastruttura di pagamento digitale di Hong Kong. Il 2 novembre, la HKMA ha aggiornato il progetto pilota Project Ensemble per supportare il regolamento interbancario 24/7 delle transazioni con depositi tokenizzati utilizzando denaro tokenizzato della banca centrale.

La fase pilota è stata avviata a novembre 2025 e inizialmente utilizzava il sistema convenzionale di regolamento lordo in tempo reale di Hong Kong. Le sue applicazioni hanno incluso la gestione della tesoreria aziendale e transazioni che coinvolgono fondi del mercato monetario tokenizzati.

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