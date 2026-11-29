Elon Musk ha affermato che Google è interessata ad affittare maggiore capacità di calcolo da SpaceX.

In un post pubblicato sabato su X, il responsabile di SpaceX ha dichiarato che Google aveva «espresso interesse» per una simile operazione, senza però fornire ulteriori dettagli.

Reuters ha osservato che SpaceX ha già un accordo, firmato a giugno, in base al quale Google pagherà alla società 920 milioni di dollari al mese da ottobre a giugno 2029 per i servizi cloud.

La domanda di capacità di calcolo è aumentata con la crescita delle aziende di IA, stimolando enormi investimenti nei data center. Reuters ha riferito che un documento normativo di SpaceX depositato a giugno ha rivelato accordi con Google e Anthropic per una capacità di calcolo complessiva superiore a 70 miliardi di dollari.

Cointelegrah ha riferito la scorsa settimana che la Commissione federale per le comunicazioni degli Stati Uniti (FCC) ha autorizzato SpaceX a schierare fino a 1 milione di satelliti nell’ambito di una rete pianificata di data center orbitali, in quella che l’agenzia ha descritto come una prima storica.

Secondo un’ comunicazione della FCC, la costellazione di satelliti, denominata «Starmind», è progettata per fornire infrastrutture di calcolo orbitali per soddisfare la crescente domanda di IA, elaborando grandi quantità di dati destinati all’uso sulla Terra.

Il presidente della FCC Brendan Carr ha affermato che l’autorizzazione apre una nuova frontiera per le infrastrutture di calcolo, mentre SpaceX e altre società cercano di spostare la capacità di elaborazione dei dati oltre la superficie terrestre.

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