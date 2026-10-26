Fonte: Elon Musk
Nel frattempo, le principali aziende tecnologiche stanno ristrutturando le proprie attività per contenere i costi mentre investono miliardi di dollari nelle infrastrutture per l’IA.
Lunedì, Bloomberg ha riferito che Microsoft, che ha previsto spese in conto capitale per circa 175 miliardi di dollari nel 2026, sta offrendo incentivi all’uscita volontaria a circa 60.000 dipendenti idonei nel tentativo di ridurre i costi a fronte dell’aumento della spesa per le infrastrutture di IA.
Meta, che ha già investito oltre 100 miliardi di dollari nell’IA, ha tagliato 8.000 posti di lavoro a maggio nell’ambito di una ristrutturazione volta a ridurre i costi.
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