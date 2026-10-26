La blockchain Layer 1 Injective ha lanciato un mercato di futures perpetui che segue i prezzi di noleggio di cinque GPU Nvidia, consentendo ai trader di scommettere sulle variazioni dei costi di calcolo dell’IA con una leva fino a 10x.

Il Super Intelligence Compute Index (SICI) segue i prezzi di noleggio dei chip Nvidia H100, B200, H200, A100 e RTX 4090, utilizzando dati provenienti da marketplace di calcolo raccolti dalla società londinese di dati di mercato LO:TECH.

Secondo l’ annuncio di lunedì, l’indice assegna il peso maggiore all’H100, pari al 40%, seguito dal B200 con il 25%. Viene aggiornato ogni ora utilizzando una media mobile su sette giorni dei prezzi di noleggio. I trader possono assumere posizioni sull’eventuale rialzo o ribasso dell’indice, usando USDC come margine.

Il lancio si basa sull’introduzione, da parte di Injective nell’agosto 2025, di un mercato legato ai prezzi di noleggio delle Nvidia H100, ampliando l’offerta da un singolo modello di GPU a un indice di cinque chip.

Le aziende che sviluppano modelli di IA spesso noleggiano potenza di calcolo da provider cloud come CoreWeave e Nebius invece di acquistare direttamente le GPU Nvidia. Poiché i prezzi di noleggio salgono e scendono in base alla domanda, Injective ha affermato che il mercato dei futures potrebbe aiutare gli sviluppatori a coprirsi dall’aumento dei costi di calcolo, consentendo al contempo ai provider di GPU di proteggersi dal calo dei ricavi da noleggio.

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Il boom delle infrastrutture per l’IA solleva preoccupazioni finanziarie

Il lancio arriva mentre le aziende che noleggiano potenza di calcolo per l’IA affrontano interrogativi sulla loro capacità di recuperare i costi di costruzione e gestione delle infrastrutture GPU.

La società di ricerca Gartner ha avvertito a ottobre che oltre l’80% dei provider specializzati di cloud per l’IA, noti come neocloud, potrebbe cessare di operare in modo indipendente entro il 2030 mentre fatica a generare rendimenti sufficienti sui propri investimenti.

Elon Musk ha fatto eco a queste preoccupazioni domenica, affermando che oltre 200 provider neocloud potrebbero fallire o consolidarsi, mentre i finanziatori diventano riluttanti a finanziare aziende dipendenti dai ricavi dei data center per l’IA.

Musk ha interessi finanziari nel settore attraverso SpaceX, la cui attività “Super Intelligence” ha recentemente registrato 7,6 miliardi di dollari di ricavi nel terzo trimestre, in aumento dell’830% su base annua, sostenuta in parte dai nuovi accordi per i servizi cloud.

Fonte: Elon Musk

Nel frattempo, le principali aziende tecnologiche stanno ristrutturando le proprie attività per contenere i costi mentre investono miliardi di dollari nelle infrastrutture per l’IA.

Lunedì, Bloomberg ha riferito che Microsoft, che ha previsto spese in conto capitale per circa 175 miliardi di dollari nel 2026, sta offrendo incentivi all’uscita volontaria a circa 60.000 dipendenti idonei nel tentativo di ridurre i costi a fronte dell’aumento della spesa per le infrastrutture di IA.

Meta, che ha già investito oltre 100 miliardi di dollari nell’IA, ha tagliato 8.000 posti di lavoro a maggio nell’ambito di una ristrutturazione volta a ridurre i costi.

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