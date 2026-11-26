Bitcoin (BTC) ha riconquistato quota 60.000 dollari alla chiusura giornaliera di mercoledì, mentre la pressione di vendita si è attenuata sui mercati delle criptovalute.

Punti chiave:

Bitcoin ha chiuso sopra i 60.000 dollari, mentre i futures sul mercato azionario statunitense hanno registrato una tendenza al rialzo in vista della festività del Giorno del Ringraziamento.

Talos ha avvertito che il rimbalzo non era sostenuto da una domanda persistente, nonostante il rally seguito al ritorno di Jensen Huang come CEO di Nvidia.

La volatilità annualizzata al ribasso di Bitcoin su Binance ha raggiunto il 46%, rispetto al 19% della volatilità al rialzo, secondo i dati di CryptoQuant.

Talos mette in dubbio la domanda di criptovalute con l’arrivo del Giorno del Ringraziamento

I dati di TradingView hanno mostrato BTC/USD in rialzo dello 0,8% a mezzogiorno UTC di giovedì, in prossimità dei 61.000 dollari.

Grafico a 1 ora di BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView

I futures azionari statunitensi erano in rialzo all’arrivo della festività del Giorno del Ringraziamento, con i futures sull’S&P 500 e sul Nasdaq entrambi in rialzo di circa lo 0,5%. I mercati statunitensi riapriranno venerdì per una sessione abbreviata.

Grafico a un’ora dei futures sul Nasdaq 100. Fonte: Cointelegraph/TradingView

La ripresa ha seguito un inizio di settimana turbolento, con i mercati alle prese con l’incertezza sulla spesa per l’IA, dati sull’inflazione statunitense superiori alle attese e la prospettiva di nuove tariffe commerciali internazionali.

Nel suo ultimo rapporto settimanale, il gestore di asset digitali Talos si è chiesto se il rally seguito alla decisione di Nvidia di riportare Jensen Huang alla carica di CEO potesse durare. Bitcoin e i titoli azionari sono saliti immediatamente alla notizia, arrivata poco prima dell’apertura di lunedì, ma in seguito hanno ceduto gran parte dei guadagni.

«La ripresa non è stata un voto di fiducia nell’IA nel suo complesso», ha scritto Talos. L’inversione di rotta di Nvidia su Huang «ha eliminato un interrogativo sulla leadership, ma non ha cambiato il contesto macroeconomico».

Il prezzo di BTC ha continuato a seguire da vicino i titoli tecnologici. Mercoledì, Cointelegraph ha riferito che la correlazione con l’indice Nasdaq Composite aveva raggiunto 0,73.

Tuttavia, secondo Talos, la ripresa dei mercati azionari non è riuscita ad attirare acquisti di criptovalute sostenuti; il gestore ha affermato che i book degli ordini spot e dei derivati continuavano a favorire i venditori.

«La ripresa contenuta di BTC mostra che il sollievo sui mercati azionari non si è tradotto in domanda di criptovalute», ha commentato.

«Finché la copertura delle posizioni short non si trasformerà in una pressione netta all’acquisto e in una domanda spot sostenuta, il movimento resterà fragile in vista della liquidità ridotta delle festività.»

Andamento settimanale degli asset macro al 24 novembre. Fonte: Talos

La volatilità al ribasso di Bitcoin riflette una rivalutazione ribassista

I dati della piattaforma di analisi on-chain CryptoQuant hanno inoltre evidenziato uno squilibrio tra i ribassi di Bitcoin e i tentativi di recupero. Negli ultimi 30 giorni, la volatilità al ribasso sui mercati dei derivati di Binance ha continuato a superare quella al rialzo.

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«Si tratta di una volatilità in discesa circa 2,4 volte maggiore rispetto a quella in salita», ha osservato un analista della community di CryptoQuant.

Se lo status quo permane, ha concluso l’analista, ciò implicherebbe che il mercato sta rivalutando Bitcoin progressivamente al ribasso.

Volatilità al rialzo rispetto a quella al ribasso di BTC su 30 giorni consecutivi. Fonte: CryptoQuant

BTC/USD rimane al di sopra del prezzo realizzato dell’offerta esistente, una linea di tendenza chiave che ha funto da supporto dalla fine del mercato ribassista del 2022. La coppia è tuttavia stata scambiata al di sotto di essa in ogni precedente mercato ribassista, con la fase più lunga durata complessivamente 301 giorni.