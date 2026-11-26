Il primo fondo negoziato in borsa (ETF) spot su Bitcoin della Svizzera ha avuto un debutto tranquillo giovedì mattina: entro la prima ora di contrattazioni, sulla quotazione in franchi svizzeri, sono state scambiate 1.601 azioni.

Il Bitcoin Fund (BBIT) di BIT Asset Management sulla SIX Swiss Exchange ha aperto a 8 franchi svizzeri (circa 9,6 dollari) per azione ed è salito dello 0,6% a 8,05 franchi alle 9:00 UTC.

BBIT detiene direttamente Bitcoin (BTC) e viene scambiato sia in franchi svizzeri sia in dollari statunitensi, offrendo agli investitori un’esposizione a Bitcoin attraverso un fondo d’investimento svizzero regolamentato, ha dichiarato giovedì SIX.

Il fondo è emesso da Pernet von Ballmoos (PvB), mentre BIT Asset Management agisce in qualità di sponsor, gestore patrimoniale e distributore; le sue disponibilità in Bitcoin sono custodite offline presso una banca svizzera. L’ETF è soggetto alla legge svizzera sugli investimenti collettivi, che disciplina i fondi d’investimento e prevede misure di protezione per gli investitori.

La Svizzera dispone già di prodotti negoziati in borsa su Bitcoin strutturati come titoli di debito, ma BBIT è il primo fondo a detenere direttamente Bitcoin spot. La FINMA ha approvato il lancio dell’ETF su Bitcoin a ottobre.

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