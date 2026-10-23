L’exchange di criptovalute Bybit ha ottenuto una licenza completa a Dubai per il trading spot, dopo la precedente approvazione di principio.

Bybit ha dichiarato giovedì che la sua entità di Dubai, Bybit Fintech FZE, ha ricevuto dall’Autorità di regolamentazione degli asset virtuali di Dubai (VARA) una licenza di fornitore di servizi di asset virtuali (VASP) per servizi di exchange, incluso il trading spot.

Un portavoce di Bybit ha dichiarato a Cointelegraph che la precedente approvazione di principio dell’entità non era operativa e non le consentiva di servire clienti a Dubai. Il registro pubblico di VARA elenca la nuova licenza come attiva, consentendo servizi per investitori retail, qualificati e istituzionali.

Il portavoce ha dichiarato che Bybit deve ancora completare il processo di lancio di VARA e soddisfare i requisiti operativi prima di avviare i servizi di trading spot. La società non ha fornito una data di lancio.

Bybit aveva precedentemente ottenuto una licenza completa di operatore di piattaforme per asset virtuali dall’autorità federale degli Emirati Arabi Uniti, la Securities and Commodities Authority (SCA), nell’ottobre 2025. Tuttavia, le restrizioni sui servizi dell’exchange escludono Dubai dalle giurisdizioni servite dalla sua entità autorizzata dalla SCA, Bybit Virtual Asset Platform Operator LLC.

Il portavoce ha rifiutato di commentare le differenze tra la licenza VARA e l’approvazione SCA, o se la licenza precedente consentisse servizi a Dubai.

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